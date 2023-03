Marco Altomari tritt in Geschäftsführung von PROJECT Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH ein

Marco Altomari folgt auf Juliane Mann, die das Unternehmen nach über elf Jahren verlassen wird.

Für den 38-jährigen Vertriebsexperten ist die PROJECT Immobilien Gruppe keine Unbekannte: Ab 2018 verantwortete er als Regionalleiter Süd den Vertrieb von Eigentumswohnungen in Nürnberg, München und Frankfurt am Main, bevor er im Oktober 2019 zur d.i.i. Gruppe nach Wiesbaden wechselte.

„Mit großer Freude blicke ich auf meine neuen Aufgaben bei PROJECT Immobilien und die Zusammenarbeit mit vielen alten Bekannten. Ich sehe es als großen Vorteil an, dass Unternehmen bereits zu kennen und dadurch meine Arbeit noch schneller aufnehmen zu können. Die strategische und operative Ausrichtung in den aktuell herausfordernden Zeiten wird sicherlich ein Schwerpunkt in den kommenden Monaten sein“, sagt Marco Altomari.

„Mit seinem eindrucksvollen Werdegang und der damit verbundenen langjährigen Expertise hat Marco Altomari den Aufsichtsrat und den Vorstand restlos überzeugt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn als Geschäftsführer gewinnen konnten und bin sicher, dass wir gemeinsam einen erfolgreichen Weg beschreiten werden“, ergänzt Alexander Schlichting, Co-Vorstandsvorsitzender der PROJECT Real Estate AG. „Juliane Mann verlässt unser Unternehmen in bestem gegenseitigen Einvernehmen. Wir danken ihr sehr für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.“

(PROJECT Real Estate AG)