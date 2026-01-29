LIP Invest kauft drittverwendungsfähige Logistikimmobilie bei Dresden

Das Objekt wurde off-market von dem Bremer Projektentwickler und Investor Peper & Söhne akquiriert. Die Transaktion wurde rechtlich von REIUS, steuerlich von Forvis Mazars, technisch von Mocuntia und für die ESG Due Diligence von Enviro Sustain begleitet.

Die Logistikimmobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 11.400 Quadratmeter, wovon circa 9.000 Quadratmeter auf die Hallenfläche entfallen. Die Andienung kann flexibel an allen vier Seiten des Gebäudes über insgesamt 83 Rampentore, ein ebenerdiges Tor und 16 Sektionaltore für Transporter erfolgen. Das drittverwendungsfähige Objekt mit Baujahr 2024 entspricht den modernsten Baustandards:

Auf dem Dach der Halle befindet sich eine Photovoltaikanlage, während die Nebengebäude – ein Büro- und ein Pförtnergebäude sowie ein Technikanbau – mit Gründächern versehen sind. Die Immobilie verfügt über eine Gebäudeautomation und hat das DGNB Gold Zertifikat erhalten. Zudem ist die Liegenschaft für E-Mobilität sehr gut ausgerüstet und bietet Lademöglichkeiten für Transporter, Pkw, Lkw sowie Fahrräder.

Paketdienstleister Hermes Germany mietet langfristig

Der Mieter Hermes Germany GmbH nutzt die Umschlaghalle aktuell als regionales Depot. Mit der Ansiedlung wurden 90 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Standort hat die technischen Voraussetzungen, um unter Volllast täglich mehr als 200.000 Sendungen abzuwickeln, wofür der Paketdienstleister eine Sortieranlage installiert hat. Die Genehmigung eines 24/7-Betriebs ermöglicht Hermes Germany eine effiziente Abwicklung des Paketumschlags.

Der Standort ist Teil einer innovativen Region mit dem Beinamen ‚Silicon Saxony‘. Durch die Lage nördlich von Dresden ist Thiendorf verkehrsgünstig über die A13 in Richtung Berlin sowie die A4 als Ost/West-Achse angebunden. Für die Zielmärkte Ostdeutschland und Osteuropa stellt der Standort somit einen strategischen Knotenpunkt dar. Mit dem Flughafen, dem GVZ sowie dem Hafen Dresden können grundsätzlich verschiedene Verkehrsträger für den Warenumschlag genutzt werden.