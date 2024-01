limehome expandiert in Österreich

Seit Januar 2023 hat limehome zehn neue Standorte hinzugewonnen und sein Portfolio damit fast verdoppelt. Für die Zukunft verfolgt das Münchener Unternehmen weiterhin einen ambitionierten Expansionskurs und will seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt erweitern sowie freizeittouristische Destinationen in Salzburg, Tirol und Vorarlberg vermehrt erschließen.

Seit Anfang 2024 zählt das HospitalityTech in Österreich knapp 600 Design-Apartments an bereits 23 Standorten. Neu unterzeichnet hat der Serviced Apartment-Anbieter Objekte in den beiden Tourismus-Hotspots Salzburg und Wien sowie in den Landeshauptstädten St. Pölten, Klagenfurt und Eisenstadt. Außerdem hinzugekommen sind neue limehomes in den für seine Weinproduktion bekannten Orten Krems an der Donau und Leibnitz sowie im Kurort Bad Hall. Bereits der dritte Standort entsteht zudem in Villach.In Kürze soll die sechste Landeshauptstadt mit Graz folgen.

Starke Präsenz in Wien und Salzburg

In Österreichs Hauptstadt lancierte limehome 2023 zwei neue Standorte in der Roßauer Lände und Karajangasse und vergrößerte damit sein Portfolio auf über 220 unterzeichnete Einheiten allein in der Hauptstadt. Nur wenige Monate nach Eröffnung zählen die Einheiten mit den limehome-Apartments in der Karajangasse bereits zu den meistgebuchten innerhalb Österreichs. Zentral gelegen sind auch die 22 neuen Einheiten in der Salzburger Altstadt unweit Mozarts Geburtshauses und damit eine perfekte Ergänzung zu den limehomes in der Sterneckstraße, die im Frühjahr in Betrieb gehen werden.

In Krems an der Donau wird das Kloster Und für limehome revitalisiert und noch im Frühling dieses Jahres mit 21 neuen Einheiten eröffnen. Auch bei der Gebäudeauswahl setzt limehome neue Maßstäbe: In Eisenstadt werden Gäste ab 2027 in einem Holzhybrid-Hochhaus übernachten können. Die Bauweise mit Holz ist besonders nachhaltig und energieeffizient. Außerdem soll sie für ein gesundes Raumklima sorgen.

Flexible Lösung für Partner mit Weitblick

limehome hat sich in Österreich als zuverlässiger und flexibler Projektpartner für Immobilienverwalter und -eigentümer etabliert und vertieft bestehende Zusammenarbeiten. So sind die Mixed-Use-Objekte in Salzburg und Bad Hall bereits das vierte und fünfte Projekt, die in vertrauensvoller Kooperation mit demselben Eigentümer entstehen. Bei den neuen Apartments in Klagenfurt setzt limehome auf den Projektentwickler Lilihill, mit dem bereits erfolgreich in Klagenfurt zusammengearbeitet wird.

Mit einer branchenführenden Auslastung von 90 Prozent über das Gesamtjahr 2023 zeigt sich das Unternehmen sehr zufrieden: „Österreich ist einer der wichtigsten Märkte für limehome. Die Nachfrage ist seit Markteintritt hoch und wir sehen großes Potenzial, weiterhin stark zu wachsen. Dabei wollen wir neben den Landeshauptstädten auch das Angebot in den touristischen Destinationen in Österreich erweitern. Dafür suchen wir im ganzen Land Partner, die gemeinsam mit limehome langfristig Projekte umsetzen wollen. Ob leerstehende Büroflächen, ehemalige Hotelgebäude, Neubauten oder Mixed-Use-Objekte: Für uns sind alle Projektformen interessant“, sagt Helene Bugl, Director Expansion Österreich, Schweiz und Ungarn von limehome.

