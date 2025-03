limehome erreicht 10.000 Apartments

Zu den neuen Projekten von limehome zählen unter anderem strategische neue Entwicklungen in Köln, Stuttgart, Barcelona und Madrid. Allein im ersten Quartal 2025 hat das Münchner Unternehmen mehr als 1.000 neue Einheiten unter Vertrag genommen und gehört somit weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Hospitality-Anbietern in Europa. limehomes skalierbares Geschäftsmodell und seine Erfolge bei der schnellen Umsetzung von Umnutzungs- und Neubauprojekten führt zu einem großen Interesse bei Vermietern in zahlreichen europäischen Städten.

„10.000 Einheiten in nur sechs Jahren sind ein bedeutender Meilenstein, der den Mehrwert unseres innovativen Konzepts für unsere Gäste und Immobilienpartner unterstreicht. Besonders stolz sind wir darauf, dass dieses Wachstum auf dem Fundament eines nachhaltig profitablen Geschäfts basiert”, sagt Josef Vollmayr, CEO von limehome. „Aus Investorensicht bieten Serviced Apartments im Vergleich zu klassischen Hotelimmobilien mehr Flexibilität und stabilere Renditen auf lange Sicht. In einem wettbewerbsstarken Markt ermöglichen uns unsere vordefinierten Standards und optimierten Prozesse, Projekte mit Investoren in Rekordzeit zu akquirieren und umzusetzen.“

Partnernetzwerk stärkt Pipeline in Top-Städten

limehomes rasantes Wachstum profitiert von einem etablierten Partnernetzwerk mit der Expertise und den finanziellen Ressourcen, um Serviced-Apartment-Projekte profitabel zu realisieren. Dies ermöglichte die vier neuen Projekte in Barcelona, Madrid, Köln und Stuttgart.

In Köln hat limehome einen Mietvertrag für Serviced Apartments in einer zukunftsorientierten Entwicklung am Hansaring unterzeichnet. Die Zusammenarbeit erfolgt mit GARBE Commercial Living und beinhaltet die Umnutzung eines bestehenden Bürogebäudes inklusive einer modernen Fassadengestaltung. Dadurch entstehen insgesamt 90 Serviced Apartments, die modernste ESG-Standards erfüllen werden. Das Mixed-Use-Projekt sieht eine Büronutzung und Gastronomie im Erdgeschoss vor, während die oberen Etagen den Serviced Apartments vorbehalten sein werden. Die Eröffnung ist für Ende 2027 geplant.

In Stuttgart setzt limehome seine erfolgreiche Kooperation mit dem renommierten Immobilienentwickler WATZL Group fort und realisiert im Rahmen eines vierten gemeinsamen Projekts 109 Apartments in der Rotebühlstraße in Stuttgart-West. In Spanien setzt limehome seine internationale Expansion mit zwei bedeutenden Projekten in Barcelona und Madrid fort. Das Projekt in Barcelona zählt 153 Apartments, in Madrid entstehen weitere 107 limehome-Einheiten. Beide Projektentwicklungen werden mit demselben Partner realisiert und sollen 2028 eröffnen.

„Der Abschluss weiterer Folgeprojekte ist ein klarer Vertrauensbeweis für uns”, sagt Daniel Hermann, Chief Growth Officer von limehome. „Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir auch in Zukunft komfortable und vollständig digitalisierte Aufenthalte für unsere Gäste ermöglichen. Die anhaltend hohe Nachfrage motiviert uns, unser Angebot in den europäischen Metropolen und beliebtesten Destinationen weiter auszubauen.”

Infos hier