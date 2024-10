limehome: 8.000 Apartments und Expansion nach Tschechien

Mit dem ersten Standort in Tschechien und neuen Projekten in Madrid, Barcelona, Rom, Athen und Wien setzt das Apartment-Scale-up seinen Wachstumskurs fort. Bis Ende September unterzeichnete limehome 2.000 neue Einheiten – so viele wie im gesamten Vorjahr – und erhöht sein Portfolio auf insgesamt 8.000 Apartments in elf Ländern. Trotz eines stagnierenden Gewerbeimmobilienmarkts zeigt das Unternehmen mit einem Portfoliowachstum von 33 Prozent seine Anpassungsfähigkeit und Stärke als Partner für Um- und Neubauten.

Der neue Standort in Prag festigt limehomes Angebot in Mitteleuropa. In der Halkova-Straße übernimmt der Apartment-Anbieter eine Hotelimmobilie in unmittelbarer Nähe des Wenzelsplatzes, einem der bedeutendsten wirtschaftlichen und kulturellen Zentren der Stadt. Nach der Sanierung werden dort 49 Apartments zur Verfügung stehen, darunter geräumige Penthäuser mit 90 m² Fläche und eine große, für alle Gäste zugängliche Terrasse. Die Eröffnung des limehomes in Prag ist für November 2024 geplant.

Top5-Anbieter in Spanien und Wachstum in Italien und Portugal

Mit fast 1.800 Einheiten an rund 70 Standorten ist Spanien der zweitgrößte limehome-Markt. Damit gehört der Apartment-Anbieter zu den fünf Hotelmarken mit dem umfangreichsten Portfolio im Land. In Barcelona erweitert limehome sein Angebot um ein neues Projekt in L’Hospitalet de Llobregat und steigert die Zahl der Einheiten in der Stadt auf 150. Das neue Objekt befindet sich in Laufnähe zum berühmten Camp Nou und ist ideal an eines der Messezentren der Stadt, die Fira de Gran Via, angebunden.

In Madrid unterschreibt limehome seinen dreizehnten Standort im Viertel Chamberí. Das Folgeprojekt mit dem Bauträger Grupo Impar wird 53 Apartments und eine Dachterrasse umfassen und soll in der ersten Jahreshälfte 2026 eröffnen. Im baskischen San Sebastián zieht limehome an den Atlantik und wird Anfang 2025 nur wenige Schritte vom Strand La Concha entfernt Apartments anbieten. Weitere neue Destinationen in Madrid, Jerez und Orense unterstreichen die Expansionspläne des Unternehmens in Spanien.

In Portugal hat das Unterrnehmen drei zusammenhängende Standorte in der Altstadt Évoras eröffnet, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Die Apartments befinden sich in Laufnähe des berühmten römischen Tempels von Évora. Mit über 300 unterzeichneten Einheiten in Portugal wächst das Portfolio des Scale-ups auf der iberischen Halbinsel auf insgesamt mehr als 2.000 Einheiten.

Nur ein Jahr nach dem Markteintritt in Italien erweitert limehome sein Länderportfolio um neue Objekte in Verona, Mailand und Rom auf über 250 Einheiten. In Mailands historischem Stadtzentrum, zwischen dem Teatro alla Scala und dem Castello Sforzesco, ergänzt limehome sein Portfolio an außergewöhnlichen Immobilien. Die Apartments vereinen hohe Decken, sichtbare Holzbalken und große Fensterfronten mit modernem Interieur und Komfort. Gäste können von einem großen Balkon in der sechsten Etage den Blick über Mailand genießen.

In Verona sichert sich das Hospitality Scale-up sein erstes Projekt in „La Vigna in Città“, das für seinen 100 Jahre alten Weinberg im Innenhof bekannt ist. Im Herzen des Veronetta-Viertels gelegen, haben Gäste ab November 2024 die Möglichkeit, die an mittelalterlicher Architektur, Handwerksbetrieben und Kunstgalerien reiche Gegend zu erkunden. Der Apartmentanbieter kündigt außerdem ein neues Projekt im römischen Stadtteil Pigneto an, das ebenfalls im November eröffnen wird. Zwei weitere italienische Standorte in Salerno und an der Amalfiküste werden noch in diesem Jahr erste Gäste empfangen.

limehome unterzeichnet Top-Standorte in Griechenland und Österreich

In Griechenland wandelt limehome Büroflächen im Zentrum Athens in 32 Apartments um. Das Gebäude liegt nur 200 Meter vom Omnia-Platz entfernt und in der Nähe des Monastiraki-Platzes, was das Objekt zu einer idealen Anlaufstelle für Geschäfts- und Freizeitreisende macht. Die Immobilie in Athen wird von Blend Development in einem Joint Venture mit Primetown umgebaut und soll Anfang 2026 in Betrieb genommen werden. Dies ist die erste Zusammenarbeit mit den griechischen Entwicklern, mit denen weitere Projekte in Athen und Thessaloniki geplant sind.

limehome setzt auch in Österreich seinen Expansionskurs an erstklassigen Standorten in Wien und Salzburg fort. Im angesagten Karmeliterviertel im 2. Wiener Bezirk wird eine Gewerbeimmobilie in der Tandelmarktgasse in 50 Apartments umgewandelt. Das siebte limehome-Objekt in der Bundeshauptstadt soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden. Den mittlerweile dritten Salzburger Standort konnte sich der Münchener Hospitality-Anbieter in einer Top-Lage sichern. Das Innenstadtobjekt wird voraussichtlich Ende 2026 bezogen.

„Wir freuen uns darauf, unseren Gästen komfortable Aufenthalte in Top-Destinationen wie Prag, San Sebastián und vielen weiteren attraktiven Reisezielen in unseren Kernmärkten anzubieten. Dieses Jahr haben wir unser Wachstum von 2023 in nur neun Monaten übertroffen. Jetzt setzen wir uns noch höhere Ziele. Unsere starke Performance, unser digitales Geschäftsmodell und unser hochwertiges Design-Produkt haben uns zum bevorzugten Hospitality-Betreiber für Immobilienpartner in ganz Europa gemacht. Mit dem Ziel, in den nächsten drei Jahren mehr als 20.000 Apartments zu erreichen, wollen wir unser nachhaltiges und skalierbares Modell auf ganz Europa ausweiten.“; sagt Josef Vollmayr, Mitbegründer und Co-CEO von limehome,

