Leidenschaft für Sachwertanlagen

Seit mittlerweile 50 Jahren strukturiert und managt die Dr. Peters Group mit großer Leidenschaft Sachwertanlagen. Dabei liegen die Wurzeln des familiengeführten Emissionshauses im Geschäftsfeld Immobilien.

Bereits die ersten Investmentangebote waren Fonds, mit denen sich Privatanleger erfolgreich an deutschen Gewerbeimmobilien beteiligen konnten. Der Fokus der Immobilieninvestments von Dr. Peters lag von Anfang an auf den Nutzungsklassen Pflege, Hotel und Nahversorgung.

Die Investmentphilosophie im Geschäftsfeld Immobilien gründet darauf, dass Anlageobjekte nicht nur attraktive Renditen zu erwirtschaften haben, sondern auch überdurchschnittlich resilient sind und der Objektstandort ein nachhaltiges Entwicklungspotenzial für die Zukunft bietet. Dabei legen die Immobilien-Experten von Dr. Peters besonderen Wert auf namhafte und bonitätsstarke Ankermieter sowie langfristige indexierte Mietverträge, um nicht nur sicherheitsorientierten Anlegern ein durchweg hohes Maß an Verlässlichkeit zu bieten.

Insgesamt hat die Dr. Peters Group seit ihrer Gründung vor 50 Jahren über 160 Investmentangebote aufgelegt – mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als acht Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den größten und erfahrensten Anbietern strukturierter Sachwertanlagen.

FAMILIENUNTERNEHMEN MIT BESONDEREN BENEFITS

Das Besondere an der Dr. Peters Group im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern besteht darin, dass die Konzerngesellschaften des Unternehmens selbst über alle aufsichtsrechtlichen Zulassungen verfügen, um sowohl Alternative Investmentfonds als auch Anleihe-Vehikel auflegen, vertreiben und verwalten zu können.

So nennt das familiengeführte Emissionshaus nicht nur eine, nach dem KAGB voll regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ihr Eigen, sondern auch ein nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) reguliertes kleines Wertpapierinstitut, das von der BaFin mit der Erlaubnis zur Anlageberatung, Anlagevermittlung und Platzierung ausgestattet worden ist.

Darüber hinaus sieht die Unternehmensgruppe eine ihrer großen Stärken in der Führung durch ein einschlägig erfahrenes Management. Die Geschäftsführer von Dr. Peters verfügen in Summe über jahrzehntelange Erfahrung in der deutschen Sachwertbranche. Ein Benefit, diesbezüglich Anleger heute nur noch schwerlich bei einem anderen Emissionshaus fündig würden.

ÜBER 80 PROZENT WACHSTUM IN LEDIGLICH ACHT JAHREN

1975, also heute vor genau 50 Jahren, brachte die Dr. Peters Group ihren ersten Fonds auf den Markt. Beteiligen konnten sich Privatanleger über diesen an einer Pflegeimmobilie – nicht unweit gelegen der Dortmunder Unternehmenszentrale von Dr. Peters. Damit wurde der Grundstein gelegt für bislang weitere 55 Immobilienfonds. Das Gros davon fokussiert auf die Nutzungsklassen Pflege, Hotel und Nahversorgung.

An der bei Dr. Peters vorherrschenden Begeisterung für Immobilien änderte sich auch nichts, als der Investitionsschwerpunkt im Geschäft mit Privatanlegern zwischenzeitlich auf die Assetklassen Flugzeuge und Schiffe ausgeweitet wurde. Hinzu kommt, dass sich das familiengeführte Emissionshaus seit nunmehr acht Jahren wieder mit vollem Elan auf die Konzeption von Investmentangeboten mit Gewerbeimmobilien fokussiert.

Entsprechend wuchs das Investitionsvolumen von Dr. Peters im Geschäftsfeld Immobilien von etwa 300 Millionen Euro Ende 2016 auf gut 550 Millionen Euro zu Ende 2024. Dies entspricht – in lediglich acht Jahren – einer Zunahme von über 80 Prozent.

Historisch gesehen verzeichnet die Dr. Peters Group im Geschäftsfeld Immobilien ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 800 Millionen Euro, welches sich aus 65 erfolgreichen Transaktionen sowie aus ebenso erfolgreich umgesetzten Bauvorhaben speist.

Basierend hierauf strebt die Dr. Peters Group an, mittelfristig die Eine-MilliardeMarke zu knacken. Dabei helfen sollte nicht zuletzt der mittlerweile breite InvestmentMix, den das Unternehmen anbietet – bestehend aus verschiedenen Fondsstrukturen mit zum Teil steuerlichen Aspekten wie im Sonder-Segment 6b bis hin zu sachwertbasierten Anleiheemissionen mit kürzerer Laufzeit.

ÜBERZEUGENDE LEISTUNGSBILANZ IM GESCHÄFTSFELD IMMOBILIEN

Im Geschäftsbereich Immobilien verwaltet die Dr. Peters Group derzeit ein gut 550 Millionen Euro großes Investmentvermögen. Dieses besteht aus 31 Immobilien mit mehr als 70 langlaufenden Mietverträgen und einer vermietbaren Gesamtfläche von über 200.000 Quadratmetern. Die Vermietungsquote im vergangenen Geschäftsjahr lag bei 99,7 Prozent. Damit gilt das gesamte Immobilienportfolio der Dr. Peters Group de facto als vollvermietet.

Dies unterstreicht zum einen die Attraktivität, Krisenbeständigkeit und Zukunftsfähigkeit des Immobilienbestands von Dr. Peters und bietet zum anderen eine starke Basis für attraktive jährliche Auszahlungen von durchschnittlich rund 4,8 Prozent.

Die mittlerweile 50 Jahre andauernde Immobilienhistorie von Dr. Peters fällt positiv aus: So erzielten die bisher insgesamt 32 aufgelösten Immobilienfonds des familiengeführten Emissionshauses durchschnittliche Gesamtmittelrückflüsse vor Steuern von über 148 Prozent. Ebenso erfolgreich laufen die 23 aktiven Immobilienfonds. Hier liegen die durchschnittlich kumulierten Auszahlungen bereits bei rund 123 Prozent – und das noch ohne Exit.

An dem Fokus im Geschäftsbereich Immobilien will die Dr. Peters Group daher auch nicht rütteln: Auch in Zukunft ist vorgesehen, etablierte und krisenresiliente Bestandsimmobilien mit langfristigen und indexierten Mietverträgen anzukaufen – insbesondere in den Segmenten Nahversorgung und Hotellerie.

DR. PETERS GROUP