Langfristige Neuvermietung im Büroobjekt „Theo & Luise“ in Mannheim von Aroundtown

Abschluss eines langfristigen Mietvertrags über rund 1.100 m² Schulungs- und Bürofläche stärkt den Vermietungsstandort Mannheim

© Aroundtown

Aroundtown hat im Büroobjekt „Theo & Luise“ in der Theodor-Heuss-Anlage 12 in Mannheim eine langfristige Neuvermietung abgeschlossen. Die Meisterwerk Gesundheit GmbH, ein etablierter Bildungsanbieter für Meisterkurse und Fachseminare im Bereich Hörakustik und Augenoptik, mietet langfristig eine Fläche von über 1.100 m² und etabliert einen interdisziplinären Campus für diese zukunftsträchtigen Gesundheitshandwerke. Das Bürogebäude „Theo & Luise“ im Mannheimer Stadtgebiet ist über naheliegende Autobahnzubringer an die A5 und A6 angebunden. Über den Bahnhof Mannheim ist der Flughafen Frankfurt bequem erreichbar sowie die Anbindung an die ICE-Strecken Stuttgart – Frankfurt und die TGV-Strecke Frankfurt – Paris verfügbar. Die Mannheimer Innenstadt ist mit dem PKW in wenigen Minuten über die B37 erreichbar. Über die Bus- und Straßenbahnstation „Waldhof“ direkt vor dem Gebäude ist das „Theo & Luise“ an den ÖPNV angebunden.

„Die optimale Erreichbarkeit der Immobilie für Kunden und unser Team sowie die nachhaltige, energetische Ausrichtung waren für uns entscheidende Auswahlkriterien“, so Robert Leitl und Joachim Gast, die beiden geschäftsführenden Gesellschafter. Die Bereitstellung von Wärme für Heizung und Warmwasser erfolgt umweltfreundlich durch Fernwärme. Eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach, E-Ladeplätze in der Tiefgarage, barrierefreie Zugänge, eine hauseigene Café-Bar sowie Fahrradstellplätze runden die Serviceangebote des „Theo & Luise“ ab. Die parkähnliche Grünfläche neben dem Objekt lädt zum Entspannen und Erholen ein. Der Gebäudebetrieb unter Betrachtung der Umwelt-, Energie- und Nutzeraspekte ist BREEAM-zertifiziert. BREEAM ist ein internationales Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden.

Die langfristige Neuvermietung unterstreicht die Kompetenz von Aroundtown auf dem Immobilienmarkt und bestätigt die Attraktivität des Standorts. Aroundtown stellt dem neuen Mieter umfassende Mieter-Services bereit, darunter ein 24/7-Servicecenter und persönliche Ansprechpartner. Als eines der führenden börsennotierten Immobilienkonzerne Europas realisiert Aroundtown durch stabile Mietverhältnisse und verlässliche Mietmodelle eine nachhaltige Wertschöpfung

