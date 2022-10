La Française erwirbt Gebäude im Gesundheitswesen in Paris

La Française Real Estate Managers (REM) hat im Namen von zwei kollektiven Immobilieninvestmentvehikeln ein Pariser Gesundheitsimmobilien-Portfolio mit einer Gesamtfläche von 3.644 m2 von La Mutuelle Générale erworben.

Das Portfolio umfasst drei Objekte, die alle über eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verfügen. Zwei Objekte befinden sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Montparnasse (Metrolinien 4, 6, 12 & 13, Stationen Montparnasse-Bienvenue, Falguière und Pasteur).

An der Rue Armand Moisant 10 befindet sich ein Optikergeschäft im Erdgeschoss, „Ecouter Voir Optique Mutualiste“, mit einer Fläche von 254 Quadratmetern, am Grundstück Nummer 12 ein 2.415 Quadratmeter großes Gebäude, in dem das Gesundheitszentrum „Centre Jack Senet“ untergebracht ist (Medizin, Testzentrum, Radiologie und Zahnmedizin).

Verschiedene medizinische Fachdienste

Das mit modernsten technischen Einrichtungen ausgestattete Zentrum bietet verschiedene medizinischen Fachdiensten (Kardiologie, Dermatologie, Gynäkologie, Gastroenterologie, Neurologie, HNO usw.) sowie ein vollständiges Zentrum für medizinische Bildgebungsverfahren. Das Gebäude hat sieben Stockwerke mit einem Untergeschoss und umfasst eine Rezeption, Warteräume, Arztpraxen und Verwaltungsbüros.

An der Rue Broca 94 liegen das 915 Quadratmeter große Gesundheitszentrum „Centre Broca“ und das 60 Quadratmeter große Optikergeschäft „Ecouter Voir Optique Mutualiste“. Das medizinische, zahnmedizinische und radiologische Zentrum Broca umfasst 19 Arztpraxen und bietet zahlreiche medizinische Fachdienste, darunter ein Zentrum für Augenheilkunde, das auf die Behandlung von Netzhautkrankheiten spezialisiert ist.

Innovative Gesundheitsversorgung zum bestmöglichen Preis

Die drei Immobilien sind langfristig an La Mutuelle Générale vermietet, die mit ihren medizinischen, zahnmedizinischen und radiologischen Zentren gemäß ihren Werten der gegenseitigen Hilfe, der Solidarität und der Brüderlichkeit allen Menschen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen und innovativen Gesundheitsversorgung zum bestmöglichen Preis ermöglichen will.

Die Zentren Jack Senet und Broca bieten eine umfassende medizinische, zahnmedizinische und bildgebende Gesundheitsversorgung in Paris mit 43 Fachdiensten mit fast 130 Fachkräften. 76.000 Patienten werden dort regelmäßig überwacht und mehr als 200.000 Menschen werden dort jedes Jahr behandelt. Vorbeugende Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung oder Unterstützung von Pflegekräften sowie Screening-Maßnahmen werden dort regelmäßig angeboten.

Gelungenes Beispiel für Investmentstrategie im Gesundheitswesen

Jérôme Valade, Head of Healthcare Real Estate bei La Française erklärt abschließend: „Diese Transaktion veranschaulicht perfekt unsere Investmentstrategie im Gesundheitswesen. Die Objekte sind zentral gelegen und erfüllen unser außerfinanzielles Ziel, den Mangel an gesundheitlicher oder medizinisch-sozialer Infrastruktur zu beheben und gleichzeitig die qualitative Patientenversorgung zu unterstützen.“

Bei dieser Akquisition wurde La Française REM von Le Cabinet Jeantet rechtlich, vom Büro ALLEZ et Associés notariell und von der Firma Builders & Partners technisch beraten. Die Abteilung Immobilien und Einkauf von La Mutuelle Générale wurde von LEFEBVRE et Associés in Rechtsfragen, von SCREEB in notariellen Angelegenheiten und von SG Real Estate Advisory, die im Rahmen eines exklusiven Verkaufsmandats als Immobilienberater tätig war, beraten.

(La Française)