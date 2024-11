KNN-Förderung: Für diese Häuser gibts Geld

Bauen ist heutzutage eine kostspielige Angelegenheit. Steigende Preise und strenge Anforderungen an die Energieeffizienz machen es für viele schwer, den Traum vom Eigenheim zu realisieren. Umso attraktiver sind staatliche Zuschüsse, die Bauherren finanziell entlasten. Die KNN-Förderung ist dabei besonders interessant, da sie gezielt klimafreundliches und bezahlbares Bauen unterstützt.

Die KNN-Förderung unterstützt klimafreundliche Neubauten

Zum 1. Oktober 2024 ist die KNN-Förderung (“Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment”) an den Start gegangen. Der Förderkredit der KfW – ab 0,95 Prozent effektivem Jahreszins – richtet sich speziell an Haushalte, die kostengünstigen Wohnraum verwirklichen wollen und gleichzeitig auf nachhaltige Bauweise setzen. Wichtige Voraussetzungen für die Förderung sind der Energiestandard EH55, eine bestimmte Mindestzahl an Zimmern und Grenzwerte für spezifische Kosten im Lebenszyklus des Gebäudes.

Katharina Herrmann, Vorständin der KfW, betont: “Das neue Produkt fördert insbesondere das kostengünstige Bauen, sodass mehr Wohnraum im mittleren und unteren Preissegment geschaffen wird.” So sollen sich mehr Familien ein Eigenheim leisten und gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen können. Als Bauherr profitieren Sie vor allem von einem nachhaltigen, zukunftsfähigen Wohnkonzept, das in Ihr Budget passt. Inspiration gefällig? Lesen Sie weiter!

Den Zuschuss sichern, Eigenheim bauen: drei Traumhäuser

Diese drei Häuser von Town & Country Haus bieten eine perfekte Kombination aus Energieeffizienz, Komfort und individuellem Wohnstil – und sind dank der KNN-Förderung besonders erschwinglich.

1. Das Einfamilienhaus Flair 100: Klassisches, charmantes Design

Das Einfamilienhaus Flair 100 überzeugt mit einem zeitlosen, klassischen Design und ist ideal für Familien, die ein gemütliches und effizientes Zuhause suchen. Mit einer Photovoltaikanlage als Option und dem KFW 55-Energiestandard ist dieses Haus nicht nur nachhaltig, sondern auch zukunftssicher. Die 1,5 Etagen bieten ausreichend Platz für Familien und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

2. Der Bungalow 78 mit Winkel: Wohnen mit Urlaubsflair

Der Bungalow 78 mit Winkel mit Energiestandard 55 bietet maximalen Komfort auf einer Etage und sorgt mit seiner großzügigen Gestaltung für ein einzigartiges Wohngefühl. Dieser Haustyp passt besonders gut zu Paaren oder Senioren, die barrierefreies Wohnen schätzen, das auch der Umwelt zugutekommt.

3. Das Stadthaus 100: Clevere, urbane Archic.detektur

Das Stadthaus 100 lässt mit seinen zwei Etagen und einer flexiblen, modernen Architektur viel Raum für clevere Stauraumlösungen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Besonders in urbanen Lagen ist dieses Haus mit seinem attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses und dem hohen Energiestandard eine ideale Wahl.

Egal, ob klassisches Einfamilienhaus, barrierefreier Bungalow oder modernes Stadthaus, Town & Country Haus bietet energieeffiziente Massivhäuser zu einem bezahlbaren Preis und garantierter Sicherheit. Dank einem umfassenden Hausbau-Schutzbrief sind Bauherren vor, während und nach dem Bau rundum abgesichert. Und die KNN-Förderung macht den Hausbau jetzt sogar noch attraktiver.

