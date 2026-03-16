Knapp 5.000 m2 Vermietungen im „Der Clou“ in Berlin

Ankermieter REWE verlängert seinen Mietvertrag bis 2044 und erweitert seine Fläche – gleichzeitig markiert der Einzug von FitX bis 2041 den Startschuss für Aroundtowns Neuausrichtung von „Der Clou“.

Die Revitalisierung des ehemaligen Einkaufszentrums zum Nahversorgungszentrum „Der Clou“ hat begonnen. Aroundtown richtet „Der Clou“ neu aus, um einen Sammelpunkt der Nachbarschaft und der Gemeinschaft zu kreieren. REWE erweitert seine Flächen und hat sich bis 2044 verpflichtet, einen bedeutenden Teil des „Der Clou“ zu bilden. Mit FitX wird das Dienstleistungsangebot langfristig für 15 Jahre erweitert.

Mit der Flächenerweiterung des REWE-Marktes auf rund 2.400 m² hat Aroundtown einen wichtigen Meilenstein für „Der Clou“ erzielen können. Der Mietvertrag des langjährigen Ankermieters REWE wird bis 2044 verlängert. Die Übergabe der Erweiterungsfläche ist für Sommer 2027 vorgesehen. Im Anschluss wird mit dem Ausbau sowie der Modernisierung des gesamten REWE-Marktes begonnen.

Mit FitX wird das Dienstleistungskonzept um ein Sportangebot erweitert: Auf rund 2.300 m² können sich Fitnessbegeisterte bald sportlich verausgaben. Der Mietvertrag wurde für 15 Jahre geschlossen, somit erweitert FitX sein Angebot in Berlin langfristig um ein weiteres Studio. FitX betreibt bereits 13 Studios in Berlin; bald auch im Schillerpark-Center in Wedding, das ebenfalls zum Portfolio von Aroundtown gehört. Der neue Standort am Kurt-Schumacher-Damm soll noch in 2026 an FitX übergeben werden.

Alexander Pommer, Expansionsmanager von FitX, erklärt: „Wir freuen uns sehr auf das neue Studio und darauf, künftig auch in Reinickendorf für unsere Mitglieder da zu sein. Der Standort bietet großes Potenzial, um auch hier gemeinsam mit Aroundtown eine ideale Trainingsumgebung zu schaffen. So gibt es auch im ‚Der Clou‘ bald Fitness FOR ALL OF US: Ob in unserer Kurswelt, im Freihantelbereich oder auf der Fitnessfläche – bei insgesamt sieben vielseitigen FitX-Trainingsbereichen bleiben keine Wünsche offen.“

„Der Clou“ am Kurt-Schumacher-Damm 1–15 ist ein etabliertes Nahversorgungszentrum und ein zentraler Treffpunkt am Verkehrsknotenpunkt Kurt-Schumacher-Platz in Berlin-Reinickendorf. Dank direktem Zugang zur U-Bahnlinie 6, zahlreicher Buslinien und eines angeschlossenen Parkhauses mit rund 500 Stellplätzen ist das Center sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem Auto hervorragend erreichbar. Durch das neue Schumacher-Quartier auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel sollen in unmittelbarer Nachbarschaft über 5.000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen entstehen. Neben dem Schumacher Quartier entsteht mit der „Urban Tech Republic“ auf 3,4 Hektar ein neuer Forschungs- und Industriepark, der den Standort noch lebendiger und attraktiver machen wird.

„Die Neuvermietungen an REWE und FitX markieren einen neuen Abschnitt für das ‚Der Clou‘. Mit der Revitalisierung ebnen wir den Weg für einen vielseitigen neuen Mietermix, der ein zukunftsfähiges Angebot bieten und den Standort nachhaltig stärken wird – damit das Center auch künftig ein lebendiger Treffpunkt im Kurt‑Schumacher‑Kiez bleibt“, sagt Kai Habermann, Regional Director North/Berlin bei Aroundtown.

Aroundtown bietet seinen Mietern einen umfassenden Service: persönliche Ansprechpartner direkt vor Ort sowie ein zentrales 24/7-Service-Center mit geschultem Personal, das gewerblichen Mietern rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, zur Verfügung steht. Die erfolgreiche Neuvermietung unterstreicht die Stärke und Expertise von Aroundtown im gewerblichen Immobilienmarkt.

Center-Webseite: Ihr Shopping-Erlebnis in Berlin-Reinickendorf