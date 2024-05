KanAm Grund Group: Vermietungsleistun erneut auf hohem Niveau

Die Vermietungserfolge verteilen sich dabei auf 28 Objekte in 8 Ländern. Insgesamt wurden im betrachteten Zeitraum rund 80 Mietverträge abgeschlossen, davon entfallen ca. zwei Drittel auf die Nutzungsart Büro.

Die Zahlen zeigen, dass die Nachfrage an Büroobjekten auch im veränderten Marktumfeld – u. a. mit neuen Arbeitswelten und mit einem gestiegenen Anteil von Homeoffice – weiterhin hoch ist. Zudem ist das Ergebnis ein Beleg dafür, dass die modernen Büroobjekte der KanAm Grund Group in guten bis sehr guten Lagen am Mietmarkt weiterhin gefragt sind und sich die gezielten Asset Management-Aktivitäten bezahlt machen.

Vermietungserfolge breit diversifiziert in Deutschland und Europa



Die Immobilien der KanAm Grund Group, denen flächenmäßig die größten Vermietungserfolge der letzten 15 Monate zugerechnet werden können, befinden sind breit gestreut in Deutschland und Europa.

Zu den wichtigsten Vermietungserfolgen zählt die Nachvermietung von rund 24.000 Quadratmetern Mietfläche im „TRIANON“ in Frankfurt an die Deutsche Bundesbank. Diese hat ihren Mietvertrag bis 2031 verlängert. Die KanAm Grund Group ist seit Ende 2020 mit dem Asset- und Property Management des Frankfurter Bürohochhauses beauftragt. Im Rahmen ihrer Repositionierungsstrategie hatte die KanAm Grund Group einige Umbaumaßnahmen in die Wege geleitet. Nach technischen und energetischen Aufwertungen des „TRIANONs“, die unter anderem zur Zertifizierung „Platin-Standard“ des DGNB Systems für Gebäude im Betrieb (Version 2020) führten, wurden zuletzt der Umbau der Lobby sowie eine Marketing-Suite umgesetzt.

Zudem wurde der Mietvertrag für über 18.000 Quadratmeter Mietfläche im Objekt „Vía Augusta 202-226“ in Barcelona mit der Generalitat de Catalunya verlängert. Die Immobilie ist seit 2021 im Besitz eines Spezialfonds der KanAm Grund Group. Auch in London konnte eine langfristige Mietvertragsverlängerung im Objekt „One Wood Street“, das über insgesamt 17.000 Quadratmeter Mietfläche verfügt, abgeschlossen werden. Neben den genannten Vermietungsleistungen in Deutschland, Spanien und UK, konnten in Frankeich u.a. rund 6.300 Quadratmeter Bürofläche in „Le Totem“ in Toulouse an die Berger-Levrault S.A. vermietet werden.

Vermehrt Neu- und Nachvermietungen in Brüssel

In Brüssel konnten in den vergangenen Monaten gleich mehrere Vermietungserfolge verzeichnet werden. So hat die Finnische Botschaft im „Le Corrège“ in der Avenue Cortenbergh in der belgischen Hauptstadt ihren Mietvertrag über rund 5.000 Quadratmeter Flächen bis 2040 verlängert. Die Immobilie befindet sich seit 2020 im Besitz eines Immobilien-Spezialfonds der KanAm Grund Group.

Nach dem Erwerb der Immobilie waren zahlreiche Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt worden, so wurde beispielsweise die Gebäudetechnik optimiert und Ladestationen für Elektroautos gebaut. Die Umsetzung weiterer Nachhaltigkeitsoptimierungen wurde im Rahmen der Mietvertragsverlängerung vereinbart.

Die Momentum Services Ltd hat einen Mietvertrag mit Laufzeit bis 2036 über rund 1.100 Quadratmeter Fläche im „South Crystal“ in der Avenue Fonsny 12-18 in Brüssel unterzeichnet. Auch dieses Objekt befindet sich seit 2020 im Besitz eines Immobilien-Spezialfonds der KanAm Grund Group. Vorangegangen waren Modernisierungsmaßnahmen im Objekt mit Fokus auf Agilität, Raumoptimierung und Nachhaltigkeit. Beispielsweise wurde der Eingangsbereich von „South Crystal“ komplett neu gestaltet. Darüber hinaus wurde eine Marketing-Suite als Musterbüro für interessierte Mieter umgesetzt.

Zudem konnten im Bürogebäude „Nerviens 85“ in der Brüsseler Innenstadt diverse langjährige Neuvermietungen von Flächen über rund 3.000 Quadratmeter abgeschlossen werden. Die Immobilie war 2017 für den LEADING CITIES INVEST erworben worden. Im Rahmen gezielter Asset Management-Aktivitäten wurde der Schwerpunkt der Sanierungsarbeiten u.a. auf eine neue Lobby, neue Aufzüge sowie barrierefreie Sanitäranlagen gelegt, die demnächst fertiggestellt werden sollen.

„Vor dem Hintergrund des nach wie vor herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeldes, konzentrieren wir uns weiterhin auf gezielte Asset Management-Aktivitäten. Mietwachstumspotential ist in zahlreichen Segmenten des Immobilienmarktes vorhanden. Davon ist auch der Büromarkt nicht ausgenommen, wenn Lage und Qualität der Objekte stimmen. Das nach wie vor hohe Vermietungsniveau ist ein Beleg dafür, dass wir über ein qualitativ hochwertiges Immobilienportfolio an entsprechenden Standorten verfügen. Die Optimierungen des Immobilienbestandes mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Modernisierung tragen zudem dazu bei, die einzelnen Objekte für Mieter noch attraktiver zu gestalten und im Wettbewerb zu überzeugen. Hier machen sich auch unser langjähriges Know-how sowie die lokale Präsenz an unseren verschiedenen Standorten in Deutschland und Europa bezahlt.“, sagt Olivier Catusse, Managing Partner und CEO der KanAm Grund Group.

