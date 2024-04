JP und JP Hospitality Investors Club feiern zwei Meilensteine

Im Vorfeld von Europas wichtigster Hospitality-Investment-Konferenz, dem IHIF in Berlin, kündigt der JP Hospitality Investors Club (JP HIC) das bevorstehende Ende der Investitionsperiode seines ersten Hospitality Investor Clubs Ende Juni 2024 an. Die Feierlichkeiten finden am Dienstag, 16. April, in der PanAm Lounge statt.

Wien, 11. April 2024 – In den letzten zweieinhalb Jahren hat der JP HIC fünf Lifestyle-Hotels in Kitzbühel, Mallorca, Madonna di Campiglio, Triest und Rotterdam erfolgreich erworben und neu positioniert; eine mögliche sechste und letzte Akquisition auf den Balearen ist in Vorbereitung. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Gruppe und ein gutes Zeichen für den bevorstehenden Start von JP HIC II mit dem Ziel, weitere acht bis 12 Hotels in europäischen Top-Lifestyle-Lagen zu erwerben und dabei die vorhandene Expertise und das umfangreiche Sourcing-Netzwerk in ganz Europa zu nutzen. Der JP HIC wurde während des gesamten Prozesses exklusiv von der PKF hospitality group beraten.

Zudem feiert JP die Erweiterung seines Portfolios durch das 196 Keys Hoxton in Wien, das seit dem 1. April geöffnet ist.

Beide Anlässe werden im Rahmen des IHIF mit Partnern, Investoren und wichtigen Akteuren der Branche in der PanAm Lounge am Dienstag, 16. April, gefeiert. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der PKF hospitality group ausgerichtet.

„Trotz eines herausfordernden Marktumfelds hat sich das Investmentkonzept, das hinter dem JP HIC und dem Hoxton in Wien steht, als richtig erwiesen, da Lifestyle-Assets in Top-Lagen großartige Ergebnisse erzielt haben. Mit der Auflage von JP HIC II setzen wir diesen Weg fort, um die Hotellerie in ganz Europa um weitere aufregende neue Produkte zu bereichern und unseren Investoren hohe Renditen zu bieten“, sagt Daniel Jelitzka, Gründer der JP Immobilien Gruppe und Vorsitzender des Beirats von JP Hospitality.

Gebhard Schachermayer, Co-Head von JP HIC ergänzt: „Es ist uns eine große Freude, drei Jahre nach unserer offiziellen Ankündigung auf dem IHIF, JP HIC zu gründen, mitteilen zu können, dass die Investitionsphase von JP HIC 1 erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Pipeline attraktiver Akquisitionsziele hat sich in den letzten Monaten deutlich vergrößert, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren weiteres Kapital einzusetzen.”

„Der JP HIC ist nicht nur führend bei der Identifizierung und Neupositionierung hoch attraktiver Lifestyle-Assets, sondern auch bei der Bereitstellung von Investitionsmöglichkeiten durch die innovative Struktur von JP HIC. So konnte das Team schnell handeln, Gelegenheiten nutzen und gleichzeitig seine Investoren in einem Maße einbinden, wie es in der Branche selten ist. Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit dem JP HIC-Team weiterzuschreiben“, sagt Robin Wattinger, Head of Financing + Investment bei der PKF hospitality group.

