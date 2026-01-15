Jetzt ist die Zeit für Value-Add-Immobilien

Herr Klein, Value-Add-Strategien gelten derzeit als mit die spannendsten Ansätze im Immobilienmarkt. Was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept – und warum ist es gerade jetzt so attraktiv?

ALEXANDER KLEIN: Value-Add bedeutet Mehrwert schaffen. Das heißt im Falle unseres Fonds VC Value Add plus, dass wir sehr gut beherrschbare Risiken bei kurzer Laufzeit mit überdurchschnittlichen Renditen in Einklang bringen können. Wir profitieren vom Kowhow des Spezialisten Verifort Capital im Sektor Gewerbeimmobilien: Beste Einkaufszeit seit Jahrzehnten; wir sind einer der Spezialisten für die Aufwertung von Gewerbeimmobilien in Deutschland – wie Realisierung von energetischen Maßnahmen, Verbesserung Vermietungssituation, eigenes Netzwerk an Käufern dieser Immobilien. Aktuell befinden wir uns zum besten Zeitpunkt im Markt für Value-Add- Immobilien. Der Neubau ist in den meisten Fällen derzeit unlukrativ, sehr risikobehaftet und schwer finanzierbar.

Mit dem VC Value Add Plus machen Sie diese Strategie erstmals auch für Privatanleger:innen investierbar. Was zeichnet den Fonds im Besonderen aus und worin unterscheidet er sich von klassischen Immobilienfonds?

ALEXANDER KLEIN: Der VC Value Add plus ist der einzige Fonds in diesem Segment. Wir können Rahmendaten bieten, die ansonsten schwer zu finden sind: überschaubares Risiko, da wir in Bestandsimmobilien investieren, eine kurze Laufzeit von derzeit höchstens sechs Jahren, Renditen von derzeit deutlich über sechs Prozent realistisch und die niedrigsten Kosten im gesamten Marktsegment. Am wichtigsten finde ich aber etwas Einmaliges: Verifort Capital erzielt Erträge mit diesem Fonds erst dann, wenn die Anleger ihre versprochene Mindestrendite von sechs Prozent erhalten haben. Wir sind also zum Erfolg verpflichtet, denn wir haben als Unternehmen selbstverständlich den Auftrag, Erträge zu erzielen.

Sie betonen, dass beim VC Value Add Plus die Anleger:innen im Mittelpunkt stehen. Wie zeigt sich dieser Gedanke konkret in der Struktur und im Renditemodell des Fonds?

ALEXANDER KLEIN: Wie bereits erwähnt, steht bei uns der Ertrag der Anleger im Mittelpunkt. Erst nachdem unsere Anleger die versprochene Rendite von sechs Prozent erhalten haben, teilen wir uns mit unseren Kunden die Erträge oberhalb dieser Zielrendite. Das ist einmalig und fair. Gestatten Sie mir bitte den Hinweis, dass negative Ergebnisse bei Mitbewerbern in der Vergangenheit mit so einem Model hätten vermieden werden können. Vertrauen in Kapitalangelegenheiten rangiert meiner Erfahrung nach direkt nach dem Vertrauen in die Medizin und die Gesundheit.

Warum halten Sie den jetzigen Zeitpunkt für ideal, um in Value-Add-Immobilien zu investieren, und welche Chancen sehen Sie für Anleger:innen in den kommenden Jahren?

ALEXANDER KLEIN: Wir sehen diese besonders guten Chancen in unserem Markt voraus für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Antizyklisches investieren ist das, womit Vermögende und professionelle Anleger in der Vergangenheit ihre enormen Wertzuwächse im Aktienmarkt oder im Immobilienmarkt erzielt haben. Dies sollten auch Privatanleger aktuell mit unserem Angebot nutzen. Und dies zu sehr fairen Rahmendaten.

Vielen Dank für das Gespräch!