Jeder zweite Privatanleger hält mindestens zehn Prozent Gold im Portfolio

In geopolitisch und wirtschaftlich unruhigen Zeiten gewinnt Gold erneut an Bedeutung für Privatanleger. Der anhaltende Konflikt am Persischen Golf und weitere globale Krisen führen dazu, dass viele Anleger verstärkt auf das Edelmetall setzen. Daneben hat sich Gold weiter als ein Kerninvestment mit niedriger Korrelation zu anderen Assetklassen weiter etabliert. Wie stark Gold derzeit im Fokus deutscher Privatanleger steht, zeigt eine aktuelle Umfrage von Boerse Stuttgart Commodities unter mehr als 1.700 Teilnehmern. Demnach hält etwa jeder zweite Anleger einen Goldanteil von mindestens zehn Prozent im Gesamtportfolio. Bei 8 Prozent der Anleger macht Gold sogar mehr als ein Fünftel des Portfolios aus.

Gold fest in Portfolios deutscher Privatanleger verankert

Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen die Rolle von Gold als stabilisierendem Baustein in vielen Anlagestrategien. Die Diversifikation des Gesamtportfolios sowie der langfristige Werterhalt sind für die befragten Anleger die wichtigsten Gründe, in Gold ETCs zu investieren. Gold gilt traditionell als wertstabile Anlage, die über lange Zeiträume Kaufkraft sichern kann. An dritter Stelle der Motive für Gold-Investments folgt bei den Befragten der Schutz in geopolitischen oder wirtschaftlichen Krisenzeiten.

Vertrauenswürdiger Emittent und physische Besicherung entscheidend

Auch bei der Auswahl konkreter Goldprodukte haben Privatanleger klare Kriterien. Besonders wichtig ist ihnen ein Emittent mit Sitz in Deutschland, der für zusätzliche Vertrauenswürdigkeit sorgt. Ebenfalls hoch bewertet werden eine hohe Liquidität sowie die Möglichkeit, Produkte kurzfristig zu handeln.

Ein weiteres zentrales Kriterium ist die vollständige physische Besicherung der Produkte: Viele Anleger bevorzugen Gold-ETCs, die zu 100 Prozent mit physischem Gold hinterlegt sind.

EUWAX Gold Core richtet sich an Privatanlege

„Die Handelsaktivitäten bei unseren Produkten zeigen, dass Anleger Gold einerseits als langfristigen Portfolioschutz nutzen, andererseits aber auch für kurzfristige Trades im gegenwärtig volatilen Marktumfeld“, sagt Dierk Schaffer, Geschäftsführer von Boerse Stuttgart Commodities. So richtet sich EUWAX Gold Core (WKN EWG4CR) nicht nur an institutionelle Investoren, sondern auch an aktive Trader sowie langfristig orientierte Privatanleger, die flexibel bleiben und ihre Positionen bei Bedarf kurzfristig anpassen möchten. Das zu 100 Prozent mit physischem Gold hinterlegte ETC ist mit einem engen Spread handelbar und bietet mit einer Managementgebühr von nur 0,25 Prozent pro Jahr besondere Kosteneffizienz. Damit profitieren Anleger von einem in Deutschland emittierten Produkt mit attraktiven Konditionen und effizientem Zugang zum physischen Goldmarkt. Beim ETC EUWAX Gold Traceable (WKN EWG4TR) können Anleger zudem die Herkunft des Goldes sowie seinen CO₂-Fußabdrucks zurückverfolgen.

Die beiden Gold-ETCs sind so ausgestaltet, dass Banken und Online-Broker bei einer Veräußerung in der Regel keinen Steuerabzug vornehmen. Erwerb und Verkauf von EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable werden somit steuerlich wie physisches Gold behandelt. Hier sind Veräußerungsgewinne in Deutschland nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.