Ivanhoé Cambridge erwirbt Logistikprojektentwicklung bei Lille

Die Region Hauts-de-France ist nach der Île-de-France die zweitgrößte Logistikregion in Frankreich. Das 57.700 m² große Grundstück befindet sich in idealer Lage in der Aktivitätszone Hermitage und liegt in einem erstklassigen Logistikgebiet an der Kreuzung der strategischen Nord-Süd- und Ost-West-Achsen des Landes, den Autobahnen A1 und A21. Ivanhoé Cambridge beabsichtigt, auf dem Gelände circa 28.500 m² Logistikflächen der nächsten Generation (Klasse A) zu entwickeln und strebt eine strenge Nachhaltigkeitszertifizierung (BREEAM Excellent) an.

Der Baubeginn ist für Januar 2024 geplant, die Übergabe soll im ersten Quartal 2025 erfolgen. Mit dieser Transaktion beläuft sich die Gesamtfläche des Hub & Flow Logistikportfolios in Europa nun auf 384.000 m², die sich auf erstklassige Standorte konzentrieren und höchsten technischen Standards entsprechen.

Garbe Industrial Real Estate (Garbe), ein europaweit tätiger Developer-Investor und Asset Manager, unterstützte Ivanhoé Cambridge bei der Strukturierung dieser Transaktion und wird das Unternehmen bei der Entwicklung und Vermarktung des Objekts begleiten.

„Diese neue Akquisition zeigt die Stärke des Logistikmarktes in Frankreich, eine Schlüsselpriorität unserer Strategie, unterstützt durch starke strukturelle Trends und eine robuste Vermietungsdynamik. Diese Investition steht im Einklang mit unserem Engagement für nachhaltige Investitionen, die in Bezug auf die Energieeffizienz führend sind“, sagt Maud Wargny, Senior Director, Investments, Europe, Ivanhoé Cambridge. Diese Transaktion unterstreiche die Absicht, in den Logistikmarkt in Frankreich und in Europa zu investieren, insbesondere durch Entwicklungsprojekte, so Wargny.

„Mit diesem neuen Logistikprojekt stärkt Garbe seine Präsenz in Frankreich und pflegt gleichzeitig die Zusammenarbeit mit einem wichtigen Akteur, Ivanhoé Cambridge, durch eine innovative Strukturierung in einem finanziellen Umfeld, das spekulative Entwicklungen begrenzt“, erklärt Michaël Vidamant, Präsident, Garbe Industrial Real Estate, Frankreich.