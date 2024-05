Investition in eine zukunftsorientierte Assetklasse

Innovative Technologien für erneuerbare Energien und Infrastruktur beinhalten erhebliches Wertschöpfungspotenzial – dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund eines umfassenden weltweiten ökologischen Wandels Der BVT Sustainable Energy Fund investiert in erneuerbare und nachhaltige Energieprojekte unermöglicht es, Projekte zu finanzieren, die die Energiewende in Europa vorantreiben. Für die Erreichung der globalen Klimaschutzziele ist dies von größter Bedeutung. Dazu werden gemäß der Anlagestrategie des Fonds Investitionen in Infrastruktur zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, zur Speicherung von Energie und zur Einsparung von Energie getätigt. Der Fonds folgt dabei den Offenlegungsvorgaben des Artikels 9 der SFDR.

BVT ALS ERFAHRENER SPEZIALIST IM BEREICH ENERGIE UND INFRASTRUKTUR-INVESTMENTS

Das BVT Team hat langjährige Projekterfahrung mit Investitionen in verschiedenen Infrastrukturbereichen, insbesondere erneuerbare Energien und Stromnetze. Diverse Investitionen für institutionelle Investoren konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden. Dabei deckt das BVT-Team die gesamte Wertschöpfung vom Ankauf über den Betrieb bis hin zum Exit ab. Durch ein starkes Netzwerk mit Kontakten zu renommierten Projektentwicklern, Maklern, Investmentbanken und Investoren ist der Zugang zu Projekten im europäischen Markt gewährleistet.

INVESTITIONSSTRATEGIE DES BVT SUSTAINABLE ENERGY FUND

Ausgewogene Allokation auf vielversprechende Sektoren

Fokus auf fertig entwickelte Projekte, ergänzt durch selektive „late stage“-Entwicklungsprojekte

Fokus auf vielversprechende (Euro-)Märkte in Deutschland, Skandinavien und Süd-/Osteuropa

Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen, fünf bis 40 Millionen Euro Eigenkapital je Projekt

Buy and Hold über die Fondslaufzeit Mehrstufige ESG Due Diligence

BVT