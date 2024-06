Investieren mit grünem Gewissen: Die hep-Solarfonds

KOMPETENZ UND ERFAHRUNG IN DEN STÄRKSTEN SOLARMÄRKTEN DER WELT

hep solar als Familienunternehmen aus Baden-Württemberg zählt zu den führenden Anbietern von Investmentfonds im Bereich Photovoltaik. Seit 15 Jahren entwickelt, baut und betreibt hep Solarparks an potenziell wirtschaftlich und politisch attraktiven Standorten und finanziert diese über alternative Investmentfonds.

Mit über 6000 Investorinnen und Investoren und einem verwalteten Vermögen von über 450 Millionen Euro Assets under Management ist hep solar seit 2008 erfolgreich am Markt. Die Investitionen der hep-Solarfonds fließen in einige der stärksten Solarmärkte der Welt, unter anderem nach Nordamerika, Japan und Deutschland.

Auch für Privat-Anlegerinnen und -Anleger mit dem Wunsch nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Investments bietet hep solar verschiedene Investmentfonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung und der EU-Taxonomieverordnung.

TRACK RECORD UND PROJEKT-PIPELINE

Weltweit kann hep solar auf mehr als 90 entwickelte Solarprojekte mit einer Nennleistung von über 1350 Megawatt Peak (MWp) sowie 30 Solarparks im eigenen Betrieb blicken. Neben dem erfolgreichen Track Record verfügt hep solar über eine 5888 MWp starke Pipeline mit gesicherten Projekten, die den künftigen Investitionen der hep-Solarfonds zur Verfügung steht.

HEP SOLAR

WARUM HEP SOLAR?

– Seit 2008 erfolgreich am Markt

– 30 Solarparks im eigenen Betrieb

– Projekte und Investments aus einer Hand

– Fokus auf reine Solarenergie

Scannen für mehr Informationen