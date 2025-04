Investieren in Bewegung: Wie Logistik-Equipment stabile Erträge liefert

In der heutigen dynamischen Weltwirtschaft spielt die Transportlogistik eine entscheidende Rolle. Wir hatten die Gelegenheit, mit Ronny Giesa zu sprechen, er ist langjähriger Key Account Manager bei der Solvium Capital Vertriebs GmbH und geprüfter Finanzanlagenfachmann. In unserem Interview berichtet er aus seiner umfassenden Berufserfahrung und erläutert, warum er überzeugt ist, dass Logistik in jedes Kundendepot gehört

Herr Giesa, könnten Sie unseren Leserinnen und Lesern bitte erläutern, was genau der Beruf des geprüften Finanzanlagenfachmanns umfasst und welche Berufserfahrung Sie in diesem Bereich mitbringen?

RONNY GIESA: Der Beruf des geprüften Finanzanlagenfachmanns beinhaltet grundsätzlich die umfassende Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen, insbesondere Publikumsfonds und Vermögensanlagen. In Deutschland gibt es nur etwa 5000 solcher Spezialisten, was diese Expertise für Kunden besonders wertvoll macht. Seit rund 25 Jahren betreue ich Kunden und habe mit Sicherheit weit über 2000 Kundengespräche geführt. Ich kenne die meisten Wünsche, Anforderungen und Fragen, die sich für Kunden bei der Entscheidung für Sachwertanlagen ergeben. Zudem bin ich seit weit über zehn Jahren Key Account Manager bei der Solvium und verfüge als solcher über Erfahrungen aus mehreren hundert Gesprächen mit anderen Finanzanlagenfachleuten.

Welche Rolle spielen Güterwagen, Wechselkoffer und Container in der modernen Logistik?

RONNY GIESA: Ausrüstungsgegenstände wie Güterwagen, Wechselkoffer und Container sind das Rückgrat der Logistikbranche und gewährleisten eine effiziente und reibungslose Warenverteilung weltweit. Ohne diese Ausrüstungsgegenstände wäre die weltweite Logistik vergleichbar mit einem Umzug ohne Umzugskartons oder einem Wochenendeinkauf ohne Einkaufswagen. Über 90 Prozent aller Waren werden weltweit in Containern transportiert, was die enorme Relevanz unterstreicht.

Zudem wären die schnellen und günstigen Zustellungszeiten im Onlinehandel ohne Wechselkoffer kaum denkbar. Stellen Sie sich vor, ein Paket würde durchschnittlich eine Woche für den Versand dauern und 18 Euro für den Versand kosten.

Angesichts der überlasteten Straßen und der Klimaschutzanforderungen ist es wichtig, mehr Warentransport auf Güterwagen zu verlagern. Diese Aspekte zeigen die enorme Bedeutung der Ausrüstungsgegenstände für die Logistik und ihre langfristige Relevanz. Für Investoren sind solche Sachwertanlagen besonders attraktiv, da sie regelmäßig und langfristig stabile Erträge bieten können.

Transportlogistik ist für Sie ein Megatrend. Für welche Kunden sind solche Investments geeignet?

RONNY GIESA: Ich bin mir sicher, dass der weltweite Bedarf an Logistikleistungen auch in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen wird. Passende Investments in diesem Bereich können nahezu in jedes Kundendepot passen, je nach Investitionsmöglichkeit. Meine Erfahrung aus den letzten zwei Jahrzehnten und zahlreichen Kundengesprächen zeigt, dass viele Anleger nach Kapitalanlagen suchen, die regelmäßige Einkünfte produzieren und sich weitgehend unabhängig von Aktienmärkten und den damit verbundenen Schwankungen bewegen. Investitionen in Transportlogistik sind für viele Anleger leicht verständlich und nachvollziehbar. Bei Solvium wird konzeptionell auf Fremdkapital- und Projektentwicklungsrisiken verzichtet – das kommt gut an. Die Funktion der Investments in diese Sachwerte ist greifbar und verständlich, die attraktiven Renditen mit laufenden Erträgen

sind sehr beliebt.

Abschließend noch eine Frage zu Solvium: Wie zuverlässig ist das Unternehmen aus Ihrer Sicht?

RONNY GIESA: Die Solvium-Gruppe ist seit fast 15 Jahren am Markt und hat sich mit der 100-prozentigen Erfüllungsquote als zuverlässiger Partner für die Kunden etabliert. Das bedeutet, dass ausnahmslos alle Miet-, Zins- und Rückzahlungen vertragsgemäß erfüllt wurden. Insgesamt haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger im Laufe der Jahre über 26 000 Verträge mit Solvium geschlossen, was bedeutet, dass im Durchschnitt jeder Anleger 2,6 Verträge besitzt. Dies ist aus meiner Sicht ein starker Beweis für die Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Produkten und unserem Service.

Vielen Dank für das Gespräch.