Investieren, entspannen, profitieren

Das renommierte Emissionshaus HEH setzt gemeinsam mit dem erfahrenen Ferienimmobilien-Experten Jaska Harm (Nibert Asset Management GmbH) neue Maßstäbe im exklusiven Immobiliensegment. Auf einem traumhaften Areal direkt am Langer See im Naturpark Heidesee entstehen 45 luxuriöse Ferienhäuser – eingebettet in unberührte Natur, mit privatem Wasserzugang und einem exklusiven Clubhaus inklusive Fitness- und Wellnessbereich.

EIN INVESTMENT MIT MEHRWERT

Diese hochwertigen Immobilien verbinden nachhaltiges Bauen mit modernem Wohnkomfort. Dank durchdachter Grundrisse zwischen 65 und 100 Quadratmetern und fünf individuellen Haustypen findet jeder Investor die perfekte Einheit – sei es zur Eigennutzung oder als renditestarke Kapitalanlage. Ein professioneller Vermietungsservice sorgt für eine unkomplizierte Bewirtschaftung, während Investoren die Flexibilität genießen, ihr Domizil auch selbst zu nutzen. Die Preise starten bereits ab netto 399.000 Euro.

ARCHITEKTUR TRIFFT NACHHALTIGKEIT

Die Ferienhäuser werden in nachhaltiger Holzständerbauweise errichtet und erfüllen höchste ökologische Standards. Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen gewährleisten eine energieeffiziente Versorgung. Große Fensterflächen, Deckenhöhen bis zu fünf Metern und durchdachte Raumkonzepte sorgen für ein offenes, helles Wohngefühl. Hochwertige Materialien wie edles Holzparkett, moderne Kamine und überdachte Terrassen mit großzügigen Gärten runden das stilvolle Ambiente ab.

NATUR PUR – UND DIE HAUPTSTADT VOR DER TÜR

Der Naturpark Heidesee besticht durch seine Nähe zum malerischen Spreewald, einer Region, die mit idyllischen Wasserwegen, dichten Wäldern und kulturellen Highlights begeistert. Nur 45 Minuten entfernt lockt Berlin mit seiner lebendigen Kunst-, Kultur- und Gastroszene – eine perfekte Kombination aus urbanem Flair und naturnahem Rückzugsort.

Mit diesem einzigartigen Projekt entsteht eine seltene Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren: eine Ferienimmobilie mit Wertsteigerungspotenzial in erstklassiger Lage. Sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches Hideaway am Wasser!

HEH