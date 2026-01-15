Investieren, entspannen, profitieren

Die Nachfrage nach hochwertigen Ferienimmobilien in Deutschland steigt stetig. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und volatiler Kapitalmärkte suchen Anleger nach Sachwerten, die Stabilität und Lebensqualität verbinden. Mit einem neuen Projekt im brandenburgischen Naturpark Heidesee schafft das Hamburger Emissionshaus HEH gemeinsam mit dem erfahrenen Ferienimmobilien-Experten Jaska Harm (Nibert Asset Management GmbH) genau diese Balance: ein exklusives, nachhaltiges Anlageobjekt inmitten unberührter Natur – nur 45 Minuten von Berlin entfernt.

HEH: ERFAHRUNG, VERLÄSSLICHKEIT UND INNOVATIONSGEIST

Das HEH Hamburger EmissionsHaus AG gehört zu den etablierten Emissionshäusern Deutschlands. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat das Unternehmen über 8000 Beteiligungen mit einem Gesamt- Eigenkapitalvolumen von rund 287 Millionen Euro vermittelt und ein Investitionsvolumen von mehr als 668 Millionen Euro realisiert. Bisher lag der Schwerpunkt auf Beteiligungen in den Bereichen Luftfahrt, Logistik und Schifffahrt – stets mit einem klaren Fokus auf solide Sachwertkonzepte, geringe Fremdkapitalquoten und transparente Fondsstrukturen.

Mit dem Projekt im Naturpark Heidesee erweitert HEH nun gezielt sein Portfolio um den Bereich Ferienimmobilien. Für Anleger eröffnet sich damit ein Zugang zu einem stark wachsenden Segment, das touristische Nachfrage, Nachhaltigkeit und Kapitalanlage in idealer Weise verbindet.

EIN REFUGIUM MIT PERSPEKTIVE

Auf einem traumhaften Areal direkt am Langer See entstehen 45 luxuriöse Ferienhäuser – jedes mit durchdachter Architektur, privatem Wasserzugang und Zugang zu einem exklusiven Clubhaus mit Fitness- und Wellnessbereich. Die Objekte vereinen Eigennutzung und Investment: Ein professioneller Betreiber übernimmt die Vermietung, während Investoren die Freiheit haben, ihr Feriendomizil auch selbst zu genießen. Die Preise beginnen bei 399.000 Euro netto.

ARCHITEKTUR TRIFFT NACHHALTIGKEIT

Die Häuser entstehen in nachhaltiger Holzständerbauweise und erfüllen hohe ökologische Standards. Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen sichern eine energieeffiziente Versorgung. Großzügige Fensterfronten, Raumhöhen bis zu fünf Metern und offene Grundrisse schaffen ein helles, modernes Wohngefühl. Echtholzparkett, moderne Kamine, überdachte Terrassen und weitläufigen Gärten unterstreichen das anspruchsvolle Designkonzept.

Diese konsequente Verbindung von Architektur und Nachhaltigkeit steht im Einklang mit der Unternehmensphilosophie von HEH, die auf Langfristigkeit, Werterhalt und realwirtschaftliche Substanz setzt. Das Haus wurde mehrfach für seine Fondsqualität ausgezeichnet – unter anderem mit dem „Scope Award“ als Best Asset Manager Transport.

NATUR PUR – UND DIE HAUPTSTADT VOR DER TÜR

Der Naturpark Heidesee liegt in einer der reizvollsten Regionen Brandenburgs, unweit des Spreewalds mit seinen Wasserwegen und Naturpfaden. Die Nähe zu Berlin macht den Standort sowohl für Urlauber als auch für Pendler und Wochenendbewohner attraktiv – eine Kombination, die das Wertsteigerungspotenzial zusätzlich erhöht.

EIN INVESTMENT MIT SUBSTANZ

Ferienimmobilien gelten als robustes Anlagegut – insbesondere in wasser- und naturnahen Regionen mit guter Verkehrsanbindung. Der Trend zu nachhaltigen Zweitwohnsitzen und Workation-Modellen treibt die Nachfrage weiter an. Mit seiner Erfahrung im Fondsmanagement, seiner bewährten Struktur und der konservativen Finanzierungspolitik bietet HEH hier einen professionellen Rahmen für langfristige Investoren.

FAZIT

Mit dem Projekt im Naturpark Heidesee setzt HEH neue Maßstäbe im Bereich der nachhaltigen Ferienimmobilien. Das Investment steht für eine zukunftsorientierte Sachwertstrategie – mit hoher Wohnqualität, solider Renditeperspektive und dem besonderen Luxus, in bleibende Werte zu investieren, die zugleich Entschleunigung ermöglichen.

HEH