INP investiert 100 Millionen Euro in institutionelle Immobilienportfolios

Der offene Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege Invest III“, der aktuell für professionelle und semiprofessionelle Anleger zur Zeichnung steht, hat drei weitere Immobilien erworben.

Zwei der neu erworbenen Objekte der INP-Gruppe befinden sich in Niedersachsen: Die Pflegewohnanlage in Holzminden wird nach geplanter Fertigstellung im dritten Quartal 2023 über 90 vollstationäre Pflegeplätze in Einzelzimmern sowie 18 Apartments für Betreutes Wohnen verfügen. Betreiber ist die Nordik-Care Holzminden GmbH, ein Unternehmen der GesA Gesellschaft für soziale Aufgaben-mbH mit Sitz in Goslar.

Die Senioren-Residenz „Nordstraße“ in Helmstedt aus dem Baujahr 2011 bietet 116 vollstationäre Pflegeplätze in 110 Einzel- und drei Doppelzimmern. Die Betreibergesellschaft Alloheim Senioren-Residenzen Siebte SE & Co. KG ist Teil der Alloheim-Gruppe mit Sitz in Düsseldorf. Die Einrichtung ist Anfang März 2022 in den Fonds übergegangen.

Herbst 2024: Neubau-Projekt für Betreutes Wohnen

Weiteres Investitionsobjekt ist eine Betreute Wohnanlage im „Schönfeld Carree“ im hessischen Kassel: Das Neubau-Projekt mit 96 Apartments für Betreutes Wohnen, 40 Tagespflegeplätzen, 24 Plätzen in zwei Wohngemeinschaften für demenzerkrankte Bewohner sowie einem ambulanten Pflegedienst soll im dritten Quartal 2024 fertiggestellt werden. Pächter und Betreiber ist die Zusammen Zuhause GmbH, ein Unternehmen der advita Gruppe aus Berlin.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der bislang zwölf Fondsimmobilien des „INP Deutsche Pflege Invest III“ beträgt nunmehr rund 233 Millionen Euro; geplant ist ein Ziel-Volumen von insgesamt 500 Millionen Euro. Weitere Investitionsobjekte sind bereits über Gesellschaften aus der INP-Gruppe vertraglich angebunden bzw. befinden sich im Due Diligence Prozess.

Seit Ende 2021 mit dabei: Gut Thesdorf

Für den Vorgängerfonds „INP Deutsche Pflege Invest II“ wurde das schon bestehende umfangreiche Immobilienportfolio um ein weiteres Fondsobjekt ergänzt: Das Gut Thesdorf in Pinneberg (Schleswig-Holstein) ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 126 Pflegeplätzen, die in den Jahren 1920-1922 erbaut und Ende der 1980er-Jahre um einen Anbau erweitert wurde. Betreiber ist die HPR Hanseatische Pflegeresidenzen GmbH aus Hamburg. Die Immobilie ist Ende Dezember 2021 in den Fonds übergegangen.

Der „INP Deutsche Pflege Invest II“ ist damit auf insgesamt 29 Fondsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 450 Millionen Euro angewachsen. Die Investitionsphase des offenen Spezial-AIF ist abgeschlossen.

(INP-Gruppe)