Innovation trifft Bewährtes

In Hochinflationszeiten rückt die Bedeutung von Sachwertanlagen wieder stärker in den Vordergrund. Die Solidität dieser Investitionen wird durch eine breite Streuung noch verstärkt. Doch wie kann man als Privatanleger die Herausforderungen der erforderlichen Diversifikation meistern? Sowohl die Größe des nötigen Volumens als auch die Komplexität des Marktwissens und der Verwaltung der einzelnen Investments können überwältigend sein. Als pragmatische Lösung bieten sich Portfoliofonds an. Sie sind wie maßgeschneiderte Pakete, die unterschiedliche Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen über mehrere Jahre hinweg zusammenfassen. BVT hat sich seit 2005 auf die Konzeption solcher Multi-Asset- Fonds spezialisiert und sich spätestens 2014 mit der BVT-Concentio-Vermögenstrukturfonds- Serie einen Namen gemacht.

DIVERSIFIZIERTE ANLAGESTRATEGIE

Die BVT-Concentio-Fondsserie umfasst bislang ein Gesamtinvestitionsvolumen von 230 Millionen Euro. Nun steht die nächste Erweiterung dieser Fondsfamilie an: Der Publikums-AIF BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Concentio IV) tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers, der mittelbar bereits an etwa 250 Zielinvestitionen beteiligt ist. Der BVT Concentio IV wird den gleichen bewährten Investitionsgrundsätzen folgen. Im Mittelpunkt des Portfolioaufbaus stehen Investitionen in Immobilien, ergänzt durch Private Equity, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Geographisch konzentriert sich der Fonds auf die etablierten Märkte in Europa und Nordamerika. Investoren können sich ab einer Summe von 10.000 Euro zuzüglich Ausgabeaufschlag beteiligen. Der Fonds wird über die Baden- Württembergische Bank sowie ausgewählte Sparkassen vertrieben. Der BVT Concentio IV bietet sowohl privaten als auch institutionellen Investoren eine geeignete Möglichkeit, die Stabilität von Sachwerten in Zeiten der hohen Inflation zu nutzen.

