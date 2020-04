Immobilien-Investments anders gedacht

In Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Stuttgart und Düsseldorf wurden laut Verbändebündnis Wohnungsbau so wenig Wohnungen errichtet, dass zwischen 2008 und 2019 ein Defizit von über einer Million Wohnungen entstanden ist.

Neben Wohnraum fehlt aber auch zunehmend Finanzierungskapital seitens der Banken für den erforderlichen Wohnungsneubau. Denn trotz der hohen Nachfrage und den daraus resultierenden Preisen für neuen Wohnraum finanzieren Banken aufgrund von regulatorischen Vorgaben meist maximal 70 bis 80 Prozent der Gesamtsumme eines Bauvorhabens. Die entstehende Finanzierungslücke müssen Projektentwickler mit Eigenkapital schließen. Doch selbst bei erfolgreichen Unternehmen ist dieses Kapital nur begrenzt verfügbar – besonders dann, wenn sie mehrere Projekte gleichzeitig realisieren.

KAPITAL FÜR DAS WACHSTUM DEUTSCHER METROPOLEN

An dieser Stelle kommen die Anleger der ONE GROUP ins Spiel. Über die ProReal Deutschland-Serie haben bislang bereits mehr als 10.000 private Investoren von der Angebots- und Finanzierungslücke gleichermaßen profitiert: Sie kofinanzierten mit rund 430 Millionen Euro Wohnprojektentwicklungen in deutschen Metropolen und trugen somit zur Schaffung dringend

benötigten Wohnraums bei.

Neben einer attraktiven Rendite ist die Stabilität der Kapitalanlage und der Erträge Privatanlegern sehr wichtig. Die ProReal Deutschland-Serie bietet eine Risikostreuung auf verschiedene Wohnimmobilienprojekte. Durch die kurzfristige Finanzierung von Wohnungsbauvorhaben entfallen mit diesem Investitionsansatz zudem klassische

Risiken der Bestandshaltung wie Verwaltungskosten und Vermietungsrisiken.

Die aktuelle nachrangige Namensschuldverschreibung „ProReal Deutschland 8“ bietet Anlegern bei einer geplanten Laufzeit von drei Jahren und einer Mindest- beteiligung von 10.000 Euro zuzüglich Agio eine vierteljährliche Verzinsung von bis zu sechs Prozent pro Jahr. •

MALTE THIES (One Group)