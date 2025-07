IMMAC 127. Renditefonds erfolgreich platziert: Investition in soziale Infrastruktur überzeugt Investoren

Fast Facts:

. IMMAC 127. Renditefonds vollständig platziert

. Investition in zwei Pflegeeinrichtungen mit 150 Plätzen

. Gesamtvolumen: 18,78 Millionen Euro

. Prognostizierte Ausschüttung: 5,0 % p.a., steigend auf 5,25 %

. Beitrag zur gerontopsychiatrischen Versorgung in NRW

Haus Schöneck, Sonsbeck (©IMMAC) Haus Sebastian, Alpen-Veen (©IMMAC)

Hamburg, 24. Juli 2025…Die IMMAC Holding AG meldet die vollständige Platzierung des „IMMAC 127. Renditefonds – Alpen-Veen und Sonsbeck“. Der im Oktober 2024 gestartete Spezial-AIF war ausschließlich professionellen und semi-professionellen Anlegern vorbehalten. Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht die Attraktivität renditestarker Healthcare-Investments und das Vertrauen in das Fondsmanagement der IMMAC group.

Der Fonds investiert in zwei auf gerontopsychiatrische Pflege spezialisierte Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen: das „Haus Sebastian“ in Alpen-Veen und das „Haus Schöneck“ in Sonsbeck. Insgesamt stehen dort 150 Pflegeplätze in Einzel- und Doppelzimmern zur Verfügung. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 18,78 Millionen Euro, die prognostizierte Ausschüttung beträgt 5,0 % p.a., steigend auf 5,25 % p.a. innerhalb der Laufzeit von 15 Jahren.

„Die erfolgreiche Platzierung unseres 127. Renditefonds belegt eindrucksvoll das anhaltend hohe Interesse an renditestarken und stabilen Investments im Healthcare-Sektor. Mit der Investition in zwei spezialisierte Pflegeeinrichtungen leisten wir zugleich einen wichtigen Beitrag zur sozialen Infrastruktur in Nordrhein Westfalen“, sagt Florian M. Bormann, Geschäftsführer der IMMAC Immobilienfonds GmbH.

Zur Gesellschaft IMMAC Holding AG

Seit ihrer Gründung vor 27 Jahren ist die IMMAC Holding AG ein führendes Investmentunternehmen im Healthcare-Sektor, spezialisiert auf stationäre Pflegeheime, Kliniken sowie Seniorenwohnanlagen. Mit ihren Tochtergesellschaften, darunter die IMMAC Sozialbau und IMMAC Wohnbau als Bauträger sowie die DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH für Hotel-, Wohn- und Infrastrukturprojekte, hat die IMMAC group über 2 Milliarden Euro in Bestands- und Neubauimmobilien investiert. IMMAC bietet institutionellen und privaten Anlegern renditestarke und nachhaltige Investmentmöglichkeiten über Spezial- und Publikumsfonds. Die Gruppe ist in Deutschland, Österreich und Irland aktiv.

Weitere Informationen: https://www.immac.de/