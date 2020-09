Im Zentrum Stockholms

Barings, einer der weltweit größten Immobilien-Investmentmanager, hat im Rahmen einer Off-Market-Transaktion die im Zentrum von Stockholm gelegene Büroimmobilie Skvalberget 33 mit einer Gesamtfläche von 6.185 Quadratmeter für 72 Millionen Euro im Auftrag institutioneller Investoren von der BLDG Holding AB erworben.

Barings ist weiterhin davon überzeugt, dass Büroimmobilien in zentralen Lagen für Unternehmen wichtig bleiben.

Im wirtschaftlichen und politischen Zentrum

Skvalberget 33 befindet sich in ausgezeichneter Lage im östlichen Teil des CBD Stockholm, Schwedens wirtschaftlichem und politischem Zentrum, umgeben von hervorragender Infrastruktur, darunter einige der beliebtesten und bekanntesten Restaurants und Bars Stockholms, und nur zwei Gehminuten von der U-Bahn-Station Östermalmstorg mit Anschluss an den Stockholmer Hauptbahnhof entfernt.

Das Gebäude profitiert zudem vom gegenüberliegenden und bedeutenden „Landmark“-Gebäude Sturegallerian, das derzeit eine umfassende Revitalisierung mit den Nutzungsarten Büro, Wohnen, Einzelhandel und Hotel erfährt.

Modernisierung im Rahmen Asset-Management-Plan

Das achtgeschossige Gebäude ist vollständig an vier Nutzer mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 2,6 Jahren unter Marktniveau vermietet. Zu den derzeitigen Mietern gehören Academic Work, Meltwater und Stratsys. Beckmans Design School, die drei Stockwerke belegt, beabsichtigt ihren Mietvertrag in 2,5 Jahren zu beenden.

Damit bietet sich die Möglichkeit, diese Fläche im Rahmen eines umfassenderen Asset-Management-Plans zu modernisieren und neu auf Marktniveau zu vermieten.

Barings beabsichtigt, die Eingangshalle und Gemeinschaftsflächen zu modernisieren. Darüber hinaus hat Barings die Möglichkeit, die vermietbare Fläche des Objekts um ca. 3.500 qm durch eine Neubebauung auf dem hinteren Grundstücksteil zu vergrößern.

Der Ausbau des Dachgeschosses und die Schaffung einer Dachterrasse werden die Attraktivität des Objekts darüber hinaus erhöhen.

Flexibilität am Arbeitsplatz wichtig

„Obwohl ein großer Teil der Büroangestellten in den letzten Monaten aufgrund der von Regierungen verhängten Lockdowns erfolgreich von zu Hause aus gearbeitet hat, sind wir der festen Überzeugung, dass zentral gelegene Büros aus vielen Gründen weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der Unternehmenskultur sowie die Verbesserung von Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität.

Wir glauben, dass sich die Nachfrage in der Zeit nach COVID-19 mehr denn je auf neu errichtete oder top renovierte und zentral gelegene Bürogebäude konzentrieren wird, die Flexibilität am Arbeitsplatz sowie ein hohes Niveau an Technologie und Nachhaltigkeit bieten“, sagt Gunther Deutsch, Geschäftsführer, Head of Real Estate Transactions – Europa bei Barings.

„Diese Transaktion und unser vor Kurzem erfolgter Erwerb eines schwedischen Sale-and-Leaseback-Logistikportfolios unterstreichen, wie wichtig und nützlich die lokalen Büros von Barings in unseren 8 Ländern sind.

So können wir Investmentmöglichkeiten vor Ort besichtigen, Objekte bearbeiten und damit die für Verkäufer so wichtige Schnelligkeit und Sicherheit in der Umsetzung bieten. Ein echter Wettbewerbsvorteil in Zeiten von COVID-19-Reisebeschränkungen“, so Deutsch weiter.

(Barings Real Estate)