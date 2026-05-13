ICG launcht “Social Impact Hub” zur Förderung von Immobilienprojekten mit sozialer und gesellschaftlicher Wirkung

Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) hat im Rahmen seines Engagements im Bereich Social Impact Investing den „Social Impact Hub“ gelauncht. Die digitale Plattform schafft erstmals einen zentralen Ort für die Sichtbarkeit, Vernetzung und Weiterentwicklung von Immobilienprojekten mit sozialer und gesellschaftlicher Wirkung. Zudem eröffnet der Hub neue Chancen, auch in einem herausfordernden Marktumfeld tragfähige Geschäftsbeziehungen zu initiieren und nachhaltige Investitionen anzustoßen.

Der „Social Impact Hub“ ist als Projekt der Social Impact Investing (SII)-Initiative des ICG entstanden und verfolgt zwei zentrale Ziele: Zum einen werden Best Practice-Beispiele von Impact-Immobilienprojekten gebündelt und für die Branche zugänglich und transparent gemacht. Zum anderen fungiert die Plattform als digitaler Marktplatz, auf dem Angebote und Gesuche – etwa zu Flächen, Finanzierungen oder Dienstleistungen – sowie erfahrene Projektpartner gezielt zusammengebracht werden. Damit entsteht ein konkreter Zugang zu neuen Investitionsmöglichkeiten, Projektpartnerschaften und tragfähigen Geschäftsmodellen im Bereich sozial wirksamer Immobilien.

Dr. Pamela Hoerr, Vorstand und Leiterin des SII-Arbeitskreises Social Impact Hub: „Mit dem ´Social Impact Hub´ schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle für alle Marktteilnehmer auf Stake- und Shareholderseite, die soziale Wirkung in der Immobilienwirtschaft aktiv vorantreiben wollen. Transparenz, Sichtbarkeit und Vernetzung sind entscheidende Hebel, um Impact Investing in der Branche weiter zu etablieren und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähige Kooperationen und Investitionen zu ermöglichen.“

Die Plattform richtet sich zum Einen an Unternehmen, Investoren, Projektentwickler sowie Dienstleister im Immobiliensektor, die sich im Bereich Social Impact engagieren oder entsprechende Projekte umsetzen möchten. Zum Anderen können Stakeholder wie beispielsweise Städte und Kommunen, soziale Träger oder auch Nutzerinnen und Nutzer eigene Projekte einstellen, nach passenden Partnern suchen und direkt miteinander und der Branche in Kontakt treten. Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld bietet der Hub damit eine strukturierte Möglichkeit, gleichgesinnte Geschäftspartner zu identifizieren, Investoren zu gewinnen und Projekte erfolgreich zu realisieren.

Sebastian Kreutel, Partner beim ICG-Mitglied PwC, die den Ausbau des Hub unterstützt haben: „Impact-orientierte Immobilienprojekte gewinnen zunehmend an Bedeutung – gleichzeitig mangelt es häufig an Sichtbarkeit und an Zugang zu den richtigen Partnern. Der ‚Social Impact Hub‘ schließt genau diese Lücke und macht es Investoren wie Projektträgern leichter, gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Es wird großartig sein zu sehen, wie mit Hilfe des Hubs, Social Impact weiter in die Breite getragen und neue, wie bestehende Stakeholder mobilisiert werden können, um relevante Lösungen zu präsentieren, zu finanzieren, zu investieren und letztlich zu realisieren.“

Zum Start ist die Nutzung für alle Interessierten kostenfrei. Perspektivisch ist vorgesehen, dass Unternehmen der Immobilienwirtschaft für die Nutzung des Hubs zahlen, während Stakeholder weiterhin kostenfrei teilnehmen können.

Karin Barthelmes-Wehr, Geschäftsführerin des ICG: „Der ‚Social Impact Hub‘ ist ein wichtiger Schritt, um das Thema soziale Nachhaltigkeit – das ‚S‘ in ESG – stärker in der Immobilienwirtschaft zu verankern. Wir schaffen damit nicht nur Transparenz über bestehende Initiativen, sondern fördern aktiv neue Kooperationen und Projekte und unterstützen die Branche dabei, soziale Wirkung und wirtschaftlichen Erfolg sinnvoll zu verbinden.“

Mit dem „Social Impact Hub“ unterstreicht das ICG seine Rolle als Impulsgeber für verantwortungsvolle Unternehmensführung und nachhaltige Transformation in der Immobilienbranche.

Den Hub finden Sie hier