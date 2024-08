Hyatt kauft Hotelunternehmen Standard International

Dieser Schritt stärkt die Position von Hyatt als Marktführer im Bereich Lifestyle-Hospitality und baut sowohl auf dem organischen Wachstum von Hyatt als auch auf einer Reihe von Akquisitionen der letzten Jahre auf, die die Anzahl der Lifestyle-Zimmer im globalen Hyatt-Portfolio zwischen 2017 und 2023 verfünffacht haben. Die Transaktion wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Mit dem Kauf wird Hyatt eine neue Lifestyle-Gruppe mit Hauptsitz in New York City gründen. Unter der Leitung des Executive Chairman von Standard International, Amar Lalvani, wird die Lifestyle-Gruppe die erstklassige Betriebs- und Loyalty-Infrastruktur von Hyatt nutzen und gleichzeitig wichtige Schlüsselfunktionen wie Erlebnisgestaltung, Design, Marketing, Programmierung, Public Relations, Restaurants, Nachtleben und Unterhaltung übernehmen. Die neue Lifestyle-Gruppe wird sich aus dem talentierten Team von Standard International sowie aus Hyatt-Kollegen zusammensetzen – weitere Einzelheiten über die Lifestyle-Gruppe werden nach Abschluss der Transaktion bekannt gegeben.

Die geplante Übernahme ist Teil der Entwicklung von Hyatt zu einem Marken- und Erlebnis-orientierten Unternehmen. Das übernommene Portfolio wird zu 100 Prozent „asset-light“ sein und umfasst Management-, Franchise- und Lizenzverträge für 21 bereits geöffnete Hotels mit rund 2.000 Zimmern, darunter The Standard, London; The Standard, High Line in New York City; The Standard, Bangkok Mahanakhon und Boutique-Häuser wie das Hotel Saint Cecilia in Austin, Texas und das Hotel San Cristóbal, Baja California, Mexiko. Nach Abschluss der Transaktion plant Hyatt, diese Hotels in das World of Hyatt-Programm zu integrieren, um den 48 Millionen Mitgliedern des Programms die beliebten Lifestyle-Häuser zugänglich zu machen.

Mit dem Abschluss des Verkaufs endet eine erfolgreiche Investition für Sansiri PLC, die 2017 eine Mehrheitsbeteiligung an Standard International erworben und die internationale Expansion des Unternehmens ermöglicht hat. Sansiri wird weiterhin mehrere Immobilien besitzen, die unter den erworbenen Marken geführt oder als Franchise betrieben werden.

„Das Team hinter Standard International hat ein einzigartiges und preisgekröntes Portfolio von Marken und Häusern geschaffen und in den letzten 25 Jahren treue Fans in den anspruchsvollsten Lifestyle-Gästen gefunden haben“, erklärt Mark Hoplamazian, President und Chief Executive Officer von Hyatt. „Diese Hotels treffen den Zeitgeist und sind mit ihren gefeierten Programmen und Veranstaltungen, wie der Met Gala Afterparty, selbst eine Reise wert. Wir freuen uns sehr, die Häuser und das Team von Standard International in der Hyatt-Familie und der neu geschaffenen Lifestyle-Gruppe willkommen zu heißen und von ihrer Kreativität, Unternehmenskultur und Innovation zu profitieren.“

Nach Abschluss der Transaktion wird Amar Lalvani die Rolle des Präsidenten und Kreativdirektors der Lifestyle-Gruppe übernehmen. Er wird die Integration der Marken der Gruppe überwachen und gleichzeitig die Integrität und das Wachstum jeder einzelnen Lifestyle-Marke sicherstellen und fördern.

Lalvani leitete die globale Entwicklung von W Hotels und schloss sich dann 2010 mit André Balazs für die Marke The Standard zusammen. Im Jahr 2013 gründete Lalvani Standard International und erwarb die Marke The Standard von Balazs. Anschließend erwarb er eine Mehrheitsbeteiligung an der Bunkhouse Group von deren Gründerin Liz Lambert und ihren Partnern. Danach leitete Lalvani die Umwandlung beider Unternehmen von gründergeführten Start-ups zu weltweit anerkannten Marken durch die Entwicklung wegweisender Immobilien.

„Wir haben lange darauf gewartet, das richtige Unternehmen zu finden, mit dem wir uns zusammenschließen können“, sagte Lalvani. „Mit der Entscheidung für Hyatt können wir auf eine starke globale Infrastruktur und einen treuen Kundenstamm zurückgreifen. Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Team das Potenzial, das wir bei The Standard und Bunkhouse Hotels gesehen haben, voll ausgeschöpft hat, und fühle mich geehrt, dass Hyatt zu schätzen weiß, wie besonders unsere Marken, Häuser und – am wichtigsten – unsere Mitarbeiter sind. Wir haben eine gemeinsame Vision für das enorme Potenzial, das noch vor uns liegt. Ich möchte Hyatt für diesen mutigen Schritt danken und auch Sansiri, die unsere Bemühungen maßgeblich unterstützt haben.“

Zusätzlich zu den Marken The Standard und Bunkhouse Hotels umfasst das Markenportfolio von Standard International die Peri Hotels und die beiden neuesten Hotels, The StandardX, das diesen Monat in Melbourne, Australien, eröffnet wurde, und The Manner, das nächsten Monat in Soho, New York, rechtzeitig zur New York Fashion Week eröffnet wird. Neben den Hotelmarken umfasst das Portfolio auch erstklassige Restaurant- und Nightlife-Konzepte wie The Boom Boom Room, The Standard Grill, The Standard Biergarten, Café Standard, Lido Bayside Grill, Jo’s Coffee sowie bekannte Dachterrassen wie Le Bain, Decimo, Sweeties, UP, Ojo und Sky Beach.

Die Akquisition umfasst mehr als 30 Projekte mit einem unterzeichneten Vertrag oder einer Absichtserklärung, einschließlich neuer Objekte, die in den nächsten 12 Monaten eröffnet werden sollen: The Standard, Pattaya Na Jomtien; The StandardX, Bangkok Phra Arthit, sowie die Bunkhouse Hotels Saint Augustine und Hotel Daphne. Standard International hat mit Standard Residences in Miami, Lissabon, Phuket, Hua Hin und Mexiko-Stadt sowie mit den fertiggestellten Bunkhouse Residences im Hotel Saint Cecilia in Austin auch ein erfolgreiches Wohnimmobiliengeschäft entwickelt.

Bei Abschluss der Transaktion wird Hyatt einen Basis-Kaufpreis von 150 Mio. USD zahlen, der sich im Laufe der Zeit um bis zu 185 Mio. USD erhöhen kann, wenn weitere Immobilien in das Portfolio aufgenommen werden. Die mit dem Grundkaufpreis verbundenen stabilisierten Gebühren werden sich voraussichtlich auf ca. 17 Mio. USD belaufen, und für den Fall, dass der bedingte Kaufpreis gezahlt wird, werden zusätzliche stabilisierte Gebühren in Höhe von ca. 30 Mio. USD erwartet.

