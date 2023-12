Historisches Alexandrinen Cottage für 40 Millionen Euro auf dem Markt

Das 1841 erbaute denkmalgeschützte Alexandrinen Cottage befindet sich in einmaliger Alleinlage auf einem weitläufigen Parkgelände direkt am Steilufer der Ostsee in Heiligendamm und wartet mit einem weiten Blick auf das Meer auf. „Das Alexandrinen-Cottage ist ein historisches wie architektonisches Juwel, eingebettet zwischen Küstenwald und Meer. Wir freuen uns sehr, dass es nach langer Wartezeit endlich auf den Markt kommt”, so Elena Roth, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Berlin und Private Office Advisor, „es handelt sich um ein einzigartiges Solitär, das nun seinesgleichen sucht: Einen Käufer, der dessen außergewöhnliche Geschichte weiterschreibt.“

Geschichtsträchtiges Anwesen in einzigartiger Lage

Das Alexandrinen Cottage wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im Auftrag des Großherzogs Paul Friedrich von Mecklenburg-Schwerin als Geschenk an seine Frau Alexandrine von Preußen errichtet. Es handelt sich um eine der ersten Seebad-Villen in Heiligendamm, der „Weißen Stadt am Meer”.

An der westlichen Spitze des Parks und direkt am malerischen Meeresufer gelegen, bietet es absolute Ruhe und Privatsphäre auf einem rund 4.450 Quadratmeter großen Grundstück mit einem 5 Hektar großen angrenzenden Park. „Die landschaftliche Einbindung – im Rücken an den Saum des Buchenwaldes gelehnt und vorne mit Blick auf die raue See – macht den großen Zauber des Alexandrinen-Cottages aus”, erklärt Elena Roth.

Architektonisches Juwel

Das Alexandrinen Cottage wurde durch den renommierten Architekten Georg Adolph Demmler mit Einflüssen der englischen Gartengestaltung, der frühen viktorianischen Architektur sowie im Stil der toskanischen Landvillen erbaut. Im Jahre 1911 erhielt das Cottage einen Ausbau und eine Erweiterung durch den Schweriner Hofbaurat Emil Liß.

Die Erweiterungsarbeiten des Alexandrinen Cottage bildeten die gehobenen Lebens- und Repräsentationsbedürfnisse der großherzoglichen Familie von Mecklenburg-Schwerin ab und wurden um damals moderne Elemente ergänzt. Sämtliche Arbeiten, die an dem Objekt ausgeführt wurden, geschahen unter der Prämisse größter Sorgsamkeit, höchster Detailtreue sowie der Einhaltung des Denkmalschutzes. „Die historischen Einflüsse sind bis heute spürbar”, so Elena Roth.

Der potenzielle Wohnbereich erstreckt sich über eine Wohnfläche von 1.484 Quadratmetern (nach Sanierung) mit 18 möglichen Zimmern. Eine Baugenehmigung für ein Spa im Souterrain mit einem Swimmingpool, ein Kino sowie einen Weinkeller liegt bereits vor. „Die oktogonalen Türme des Alexandrinen Cottage bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise für einen Masterbereich oder ein Teezimmer mit halbrundem Meerblick”, so Elena Roth„es bedarf eines visionären Käufers, der dem Cottage unter Denkmalauflagen und mit Liebe zum Detail wieder Leben einhaucht.”