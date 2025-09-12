Helvetia und Baloise: Fusion auf dem Weg

Zudem schloss die Europäische Kommission die FSR-Prüfung erfolgreich ab. Nach dem Abschluss dieser Verfahren haben sich Helvetia und Baloise darauf verständigt, dass die Transaktion am 5. Dezember 2025 vollzogen werden soll, sofern bis dann alle weiteren notwendigen Freigaben vorliegen.

Im April haben Helvetia und Baloise ihre Entscheidung bekannt gegeben, sich mit einer Fusion unter Gleichen zusammenzuschliessen. Im Mai stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der beiden Unternehmen dem Zusammenschluss zu. Nun hat die Schweizer Wettbewerbskommission den geplanten Zusammenschluss von Helvetia und Baloise genehmigt. Zudem schloss die Europäische Kommission die Prüfung der Foreign Subsidies Regulation (FSR) erfolgreich ab.

Auf Basis der bereits vorliegenden Freigaben haben die Verwaltungsräte von Helvetia und Baloise ein mögliches Datum für den Vollzug der Transaktion festgelegt: Sofern alle weiteren notwendigen Genehmigungen vorliegen, soll der Vollzug der Fusion am 5. Dezember 2025 erfolgen, mit Dekotierung und letztem Handelstag der Baloise-Aktien am 5. Dezember 2025 und erstem Handelstag der neu ausgegebenen Helvetia Baloise-Aktien am 8. Dezember 2025.