HANSAINVEST: Verkauf einer Brüsseler Büroimmobilie

HANSAINVEST veräußert eine 6.674 Quadratmeter große Büroimmobilie in der Brüsseler Neerveldstraat 109 an die Universität Louvain. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. JLL Belgien war bei der Transaktion beratend tätig.

Die Liegenschaft aus dem Jahr 1989 besteht aus einem freistehenden, sechsgeschossigen Baukörper mit eigener Tiefgarage. Insgesamt stehen den Nutzern 100 PKW-Stellplätze zur Verfügung. Derzeit ist die Immobilie zu 82 Prozent vermietet, an den Ankermieter, das Uniklinikum Cliniques Universitaires Saint-Luc ASBL, sowie den Visa-Dienstleister CITS V Service (Belgium) SRL und das Möbelunternehmen FLOKK NV.

Die Mikrolage in der Brüsseler Gemeinde Woluwe-Saint-Lambert, östlich des Stadtzentrums, zeichnet sich durch eine überwiegende Wohnnutzung und die rund 100 Meter entfernte Bundesstraße R22 aus. Der Brüsseler Flughafen ist rund 10 Fahrminuten, das Stadtzentrum rund 25 Fahrminuten entfernt. Auch die ÖPNV-Anbindung ist via Bus- und U-Bahnstationen in der Umgebung sichergestellt.

„Entsprechend unserer langfristigen Investmentstrategie und mit Blick auf individuelle kurzfristige wie strukturelle Entwicklungen der jeweiligen Standorte prüfen wir kontinuierlich unser Portfolio auf mögliche An- und Verkäufe. In diesem Fall sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Veräußerung der Liegenschaft im besten Interesse unserer Investoren ist. Wir setzen damit unsere Fokussierung auf nachhaltig gefragte Mikrolagen und Flächen gezielt fort. Europäische Metropolregionen wie Brüssel bleiben aber natürlich weiter auf unserem Ankaufsprofil“, kommentiert Paul Heinrich Muno, Geschäftsführer von HANSAINVEST Real Assets.

