Hammer AG vermietet zwei Flächen an FITSEVENELEVEN – im SOHO und im Vertical Garden

Damit erweitert der Betreiber sein Angebot in der bayerischen Landeshauptstadt gleich doppelt und stärkt die Positionierung beider Projekte als urbane, vielseitig nutzbare Immobilien.

Im Vertical Garden hat FITSEVENELEVEN einen langfristigen Mietvertrag für eine Gesamtfläche von 1.934 Quadratmetern abgeschlossen. Geplant ist die Nutzung von rund 645 Quadratmetern im Erdgeschoss sowie weiteren 1.289 Quadratmetern im ersten Obergeschoss. Vermittelt wurde die Fläche durch die E&G Real Estate GmbH.

Auch im SOHO München wird FITSEVENELEVEN nach dem geplanten Ausbau eine Fläche von rund 1.500 Quadratmetern beziehen. Mit dem Einzug wird das vielfältige Nutzungsspektrum der Immobilie in Obersendling um ein modernes Fitness- und Gesundheitskonzept ergänzt. Der neue Standort soll sowohl für Mieter als auch für die Nachbarn eine attraktive Möglichkeit bieten, Bewegung und Wohlbefinden in den Arbeitstag zu integrieren. Die Eröffnung des Studios ist für das erste Quartal 2026 geplant. Bei der Anmietung war GSK München auf Vermieterseite rechtlich beratend tätig, E&G Real Estate München hat die Flächen vermittelt.

Thomas Kuck, Senior Projektentwickler bei der Hammer Real GmbH, betont: „Die Ansiedlung von FITSEVENELEVEN an gleich zwei Standorten ist ein weiterer Schritt, unsere Projekte als lebendige und vielseitig nutzbare Immobilien weiterzuentwickeln. Fitnessangebote direkt am Arbeitsplatz oder in unmittelbarer Nähe werden immer wichtiger – nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Attraktivität eines Standorts.“

Die Hammer AG stärkt mit diesen Vermietungserfolgen sowohl den Vertical Garden als auch das SOHO München als attraktive Standorte für Arbeiten, Wohnen und Freizeit. FITSEVENELEVEN bringt dabei ein stylisches Fitness- und Gesundheitskonzept nach München, das die Quartiere um ein wichtiges Element für urbanes Leben ergänzt.