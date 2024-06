Grundsteinlegung für das Stadtquartier Siemensstadt Square in Berlin

Die feierliche Grundsteinlegung fand unter anderem im Beisein des Bundeskanzlers Olaf Scholz sowie des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegner, statt. Das Berliner Architektur- und Planungsbüro AUKETT + HEESE ist im Rahmen des Projektes für das Modul 1 zuständig für den Bereich der Gebäudeplanung von zwei Büroneubauten sowie für einen Info-Pavillon.

Bei den beiden neu zu errichtenden Bürogebäuden handelt es sich um ein Atriumgebäude mit rund 16.000 Quadratmetern Geschossfläche (oberirdisch), welches in Holzhybridbauweise errichtet wird, und ein 60 Meter hoher Neubau, dem Siemensturm, mit rund 27.000 Quadratmetern Geschossfläche (oberirdisch).

Der Info-Pavillon ist integriert in die Freianlagengestaltung von Greenbox Landschaftsarchitekten. Der historische Gebäudebestand vom Architekten Hans Hertlein wird mit den Bauten Siemensturm und Atriumgebäude von AUKETT + HEESE zu einem Ensemble aus Alt und Neu.

Andrew Jones, Director von AUKETT + HEESE, sagte in seiner Ansprache, als er die Zeitkapsel in Form einer durchsichtigen Box stellvertretend für sein Team mit einem 3-D-Druck der drei Gebäude füllte: „Was Sie hier im Modell als kleines Kunstwerk im Maßstab 1:750 sehen, wird bis 2027 als ein Komplex aus drei smarten Gebäuden umgesetzt werden: Nachhaltige Gebäude, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch, die hybride Räumlichkeiten zum kreativen Arbeiten und Austausch bieten – mit dem Ansatz, den Menschen in den Vordergrund zu stellen.“

Auf dem historischen Areal der Siemensstadt im Berliner Bezirk Spandau entsteht bis 2035 auf über 70 Hektar die Stadtquartiersentwicklung „Siemensstadt Square“ – ein komplexes und innovatives Stadtquartier mit urbanem Nutzungsmix. Zum östlichen Bereich nördlich der Nonnendammallee rund um den neuen Eingangsplatz gehören neben zwei Neubauten rund 20.000 Quadratmeter Freifläche sowie Außenanlagen und ein 400 Quadratmeter großer Info-Pavillon, welcher neben Informationsflächen auch über ein Café, einen Kiosk und eine Ausstellungsfläche verfügt.

