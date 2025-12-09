Grünes Licht für Maker-Space-Projekt der Hammer AG

Das Projekt sieht die Entwicklung eines zukunftsorientierten, nachhaltigen Gewerbestandorts an einer der zentralen Verkehrsachsen Münchens vor.

Das von der Zinner Ingenieur- und Architekturbüro GbR geplante Gebäude umfasst rund 15.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche oberirdisch auf einem circa 4.300 Quadratmeter großen Grundstück. Vorgesehen sind fünf Obergeschosse sowie zwei Untergeschosse mit einer Tiefgarage. Der Standort ist sehr gut an den ÖPNV angebunden, die U-Bahn-Station „Frankfurter Ring“ ist in 500 Metern zu Fuß gut zu erreichen.

Janine Deboy, Projektentwicklung Hammer AG: „Mit dem Vorbescheid haben wir einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres Standorts am Frankfurter Ring erreicht. Unser Ziel ist es, ein modernes und vielseitig nutzbares Gewerbegebäude zu realisieren, das flexibel auf die Anforderungen künftiger Nutzer reagieren kann.“

Das Objekt bietet flexibel nutzbare Makerspace- und Gewerbeflächen und richtet sich damit an ein breites Spektrum technologiebasierter Unternehmen. Neben Akteuren aus dem Mobilitätssektor kommen ebenso Nutzungen aus den Bereichen IT, Robotik, Labor- und HIL-Arbeitsumgebungen sowie weitere gewerbeartige Tätigkeiten in Betracht. Angestrebt wird eine Multi-Tenant-Struktur mit zahlreichen modularen Mieteinheiten. In den Obergeschossen sind zudem klassische Büroflächen für dienstleistungsorientierte Nutzungen vorgesehen.

Derzeit wird das Grundstück noch im Bestand genutzt. Der Übergang in die Neubauphase erfolgt im Rahmen der weiteren Projektentwicklung. Geplant ist der Abbruch ab Januar 2027, der Rohbaubeginn ist für Mitte 2027 vorgesehen.

Mit dem Projekt am Frankfurter Ring setzt die Hammer AG ihre Strategie fort, bestehende Gewerbeflächen in München nachhaltig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Ziel ist es, attraktive Arbeitswelten mit moderner Architektur, hoher Energieeffizienz und urbaner Standortqualität zu schaffen.