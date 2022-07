Grünes Licht für Gewerbecampus in Ludwigsburg

Neuer Light Industrial und F&E Campus mit ca. 80.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche wertet die Weststadt Ludwigsburg auf

Der internationale Investor Patron Capital hat zusammen mit INBRIGHT Anfang des Jahres Teile des ehemaligen MANN+HUMMEL Produktionsareals erworben. Ziel ist die Entwicklung eines nachhaltigen, modernen Gewerbecampus für Forschung & Entwicklung sowie für Light Industrial Nutzung. Mit der Unterzeichnung einer im Gemeinderat beschlossenen Rahmenvereinbarung hat der Oberbürgermeister der weiteren Entwicklung des Areals nun grünes Licht erteilt.

Das Grundstück mit einer Fläche von 51.000 Quadratmetern liegt in der Ludwigsburger Weststadt zwischen Schlieffenstraße, Grönerstraße und Wilhelm-Fein-Straße. Die von MANN+HUMMEL veräußerten Flächen werden modernisiert und teilweise durch Neubauten ersetzt. In Summe werden ca. 80.000 Quadratmeter Gesamtmietfläche entstehen, hiervon rund die Hälfte in Neubauten. Bei der Entwicklung der Flächen wird insbesondere auf Aspekte der Nachhaltigkeit Wert gelegt: Es entstehen flexible Flächen für die Industrie 4.0 unter Beachtung von ESG-Kriterien.

Bis auf weiteres nutzt MANN+HUMMEL die Flächen im Rahmen eines Rückmietvertrages. Parallel hierzu läuft derzeit jedoch bereits eine Planungsstudie mit fünf renommierten Architekturbüros. Die Jury hierfür setzt sich aus Vertreter:innen der Stadt, des Eigentümers und weiteren Fachleuten zusammen. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Mehrfachbeauftragung soll dann im Herbst zügig mit der weiteren Bauantragsplanung begonnen werden.

Johannes Nöldeke, Geschäftsführer von INBRIGHT Development, sagt: „Wir freuen uns sehr, dieses Großprojekt entwickeln zu dürfen. Für die Gewerbebetriebe der Metropolregion Stuttgart werden moderne, flexible Flächen entstehen, mit maximaler Energieeffizienz.“

„Trotz eines sich verändernden Marktumfelds aufgrund der Ukraine-Krise, veränderten Lieferketten und steigenden Zinsen können wir bereits heute eine starke Nachfrage nach flexiblen Produktionsflächen verzeichnen“, sagt Dr. Till Meister, der verantwortliche Senior Projektmanager von INBRIGHT.

Dr. Matthias Knecht, Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg, sagt: „Wir begrüßen die Investoren und Entwickler in Ludwigsburg und freuen uns, dass neue, moderne Gewerbeflächen entstehen, die auch neue Arbeitsplätze nach sich ziehen werden.“

Andrea Schwarz, Baubürgermeisterin der Stadt Ludwigsburg, ergänzt: „Die Ludwigsburger Weststadt erlebt durch dieses Neubauprojekt einen weiteren positiven Impuls. Wir freuen uns insbesondere über die Öffnung des Areals, die mit einer öffentlichen Durchwegung kurze Wege in die Weststadt ermöglicht, sowie über die Maßnahmen zur Energieeffizienz, die den Weg in ein zukunftsgewandtes und modernes Gewerbegebiet fortsetzen.“

(INBRIGHT)