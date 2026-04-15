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Sachwerte / Immobilien

Greyfield vermietet Labor- und Produktionsflächen langfristig an internationales Hightech-Unternehmen

Deep-Tech-Vermietung stärkt den Standort Dortmund

© Greyfield

Die Greyfield Group hat einen langfristigen Mietvertrag über 20 Jahre für das Gebäude an der Nikolaus-Groß-Straße 13 in Dortmund-Derne mit einem international tätigen Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter- und Photoniktechnologie abgeschlossen.

Der neue Nutzer entwickelt und produziert hochspezialisierte optoelektronische Komponenten und adressiert wachstumsstarke Zukunftsmärkte, insbesondere in den Bereichen datengetriebene Anwendungen, Kommunikationstechnologie sowie industrielle Sensorik.

Mit der Anmietung wird der Standort Dortmund gezielt zu einem hochmodernen Labor- und Produktionsstandort weiterentwickelt. Im Fokus stehen dabei der Ausbau umfangreicher Reinraumkapazitäten sowie die Schaffung skalierbarer Produktionsinfrastrukturen für die industrielle Fertigung von Halbleiterbauelementen auf Waferbasis. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung der technischen Gebäudeinfrastruktur: Die Energieversorgung, Medienführung und Netzanschlüsse werden gezielt auf die Anforderungen einer energieintensiven, hochpräzisen Halbleiterproduktion ausgelegt. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um künftig auch großskalige Fertigungsprozesse mit erhöhtem Durchsatz und hoher Prozessstabilität abzubilden.

Die geplanten Maßnahmen ermöglichen perspektivisch eine signifikante Steigerung der Produktionskapazitäten sowie den Übergang von einer technologiegetriebenen Entwicklung hin zu einer industriellen Serienfertigung.

„Mit dieser Vermietung sichern wir einen hochinnovativen Nutzer aus dem Deep-Tech-Sektor für unseren Standort. Das Projekt zeigt exemplarisch, wie sich Bestandsimmobilien durch gezielte technische Aufrüstung für anspruchsvollste industrielle Anwendungen transformieren lassen“, so Vladimir Sejkman, Projektleiter bei Greyfield.

Der Standort Dortmund-Derne profitiert dabei insbesondere von seiner industriellen Prägung, der vorhandenen Flächenstruktur sowie der guten infrastrukturellen Anbindung. Gleichzeitig unterstreicht die Ansiedlung die zunehmende Bedeutung Nordrhein-Westfalens als Standort für technologiegetriebene Produktion und Halbleiteranwendungen. Mit dem erfolgreichen Abschluss baut Greyfield seine Positionierung im Segment technologieorientierter Light-Industrial- und Hightech-Nutzungen konsequent weiter aus.

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