Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

Gold-Hausse geht weiter

Klaus Niedermeier, Leiter Investment Strategie: der apoBank glaubt "Die Gold-Hausse geht weiter: Überspringen der 5.000 USD-Marke im Jahresverlauf ist sehr wahrscheinlich

„Wie kurzlebig politische Aussagen für die Entwicklung an den Kapitalmärkten sein können, hat erneut US-Präsident Donald Trump demonstriert. Seine Maximalforderung, Grönland um jeden Preis ins Staatsgebiet der USA einzuverleiben, hat er während seiner Davos-Rede zunächst selbst abgeschwächt, als er sagte, dass die USA gegenüber Grönland keine Gewalt anwenden würden.
Kurze Zeit später verkündete Donald Trump über seinen privaten Nachrichtenkanal Truth Social die Rücknahme der angedrohten Strafzölle gegen acht europäische Länder, weil er sich mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte über Grönland und die gesamte Arktis Region in einem nicht näher genannten „Deal“ geeinigt habe.

Die Aktienmärkte reagierten darauf mit Erleichterung, und sie konnten einen Großteil der Verluste der vergangenen Tage wieder wettmachen. Derweil hat der Goldpreis seine Rallye fortgesetzt.  Obwohl sich die Feinunze in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt hat – von 2.065 USD auf 4.324 USD – legte das Edelmetall in den ersten drei Handelswochen des Kalenderjahres 2026 erneut um mehr als 10 Prozent zu.

Aus unserer Sicht sprechen drei Gründe für eine Fortsetzung der Gold-Hausse:
Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA, das angeschlagene Vertrauen in den US-Dollar wegen Trumps Attacken gegen die US-Notenbank sowie die ungebrochene Nachfrage von Notenbanken und Finanzinvestoren nach dem Edelmetall.
Ein Überspringen der nächsten wichtigen psychologischen Marke von 5.000 USD pro Feinunze Gold halten wir im Jahresverlauf für sehr wahrscheinlich.“

Infos hier

 

 

print

Tags: ,

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 05 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld