Gold erholt sich von Tiefstständen

Die Goldpreise erholten sich am Donnerstag, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung ein Vier-Wochen-Tief erreicht hatten. Das Edelmetall profitierte von einem schwächeren Dollar und erneuten Handelsunsicherheiten, da eine neue Welle von Zollankündigungen durch Präsident Trump die Nachfrage nach sicheren Anlagen ankurbelte.

Investitionsströme stützen weiterhin die Widerstandsfähigkeit von Gold. Die weltweiten ETF-Bestände stiegen im zweiten Quartal um 170 Tonnen. Obwohl sich die Zuflüsse gegenüber dem außergewöhnlich starken Niveau des ersten Quartals verlangsamten, bleibt der Gesamttrend angesichts der Handels- und geopolitischen Unsicherheit konstruktiv.

Gold könnte jedoch weiterhin unter Druck stehen, da die Märkte nach der Sitzung der US-Notenbank ihre Erwartungen für eine Zinssenkung im September zurückgeschraubt haben. Auch besser als erwartete Wirtschaftsdaten könnten sich negativ auf sichere Anlagen auswirken.

Die physische Nachfrage bleibt uneinheitlich. Die Nachfrage nach Schmuck in Indien ging im zweiten Quartal um 17 % zurück, da die lokalen Preise auf Rekordhöhen stiegen. Die Zuflüsse in ETFs in Indien erreichten jedoch im Juni einen Fünfmonatshoch, was darauf hindeutet, dass Anleger zunehmend auf finanzielle Goldanlagen umsteigen.