GNIW: DKB Grund neu im Partnernetzwerk

Bundesweit arbeitet die GNIW bereits mit mehreren Anbietern aus dem Segment der Immobilien- und Finanzdienstleistungen zusammen.

„Als GNIW sind wir sehr glücklich über die Kooperation mit einem weiteren erfahrenen Anbieter wie der DKB Grund. Zusammen wollen wir das Potenzial, das in deutschen Eigenheimen schlummert, weiter fördern“, sagt Dr. Henryk Seeger, Geschäftsführer und Gründer der GNIW Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft,.

Mit über 500 Partnerbanken ist die DKB Grund nicht nur im Bereich der Immobiliensuche, sondern auch der Immobilienfinanzierung ein etablierter Akteur, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern. Unterstützung bietet der Dienstleister auch bei der energetischen Sanierung des Eigenheims.

Bereits seit 2019 bietet die GNIW ihren Kunden bundesweit die Möglichkeit des Rückmietverkaufs ihrer Immobilie. Dabei wird dem Verkäufer der marktübliche Preis der Immobilie ausgezahlt. Dieser muss sich im Anschluss nicht um energetische Sanierungen und sonstige Instandhaltungsmaßnahmen kümmern und profitiert von einem lebenslangen unkündbaren Wohnungsrecht.

„Wir wollen die energetische Sanierung von Eigenheimen weiter vorantreiben, um auch diesen dringend benötigten Wohnraum in Zukunft lebenswert zu gestalten“, so Seeger. Gleichzeitig ist ein Umzug jederzeit möglich, wenn sich die Lebenssituation des Kunden ändert. In den vergangenen Jahren haben sich Rückmietverkäufe zunehmend am Markt etabliert.

Die GNIW Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft ist ein deutschlandweit tätiges Immobilienunternehmen, das Eigenheimbesitzern einen rechtlich abgesicherten Verkauf ihrer Immobilie zum Marktpreis ermöglicht und ihnen gleichzeitig ein Wohnungsrecht zu fairen Mietkonditionen garantiert. Im Bereich derartiger Rückmietverkäufe ist das Unternehmen bereits seit vielen Jahren Marktführer. Das Vertragsmodell der GNIW, welches sofort finanzielle Spielräume bei voller Sicherheit der lebenslangen Wohnsituation ermöglicht, ist etwas ganz Besonderes in Deutschland.

Gemeinsam mit renommierten Partnern, wie der LBSi, Garant Immobilien, Grossmann & Berger, DKB Grund, PlanetHome, ImmobilienScout24 sowie Volks- und Postbanken und Sparkassen, arbeitet die GNIW daran, die Chancen dieses Konzepts einem möglichst breiten Kundenkreis zugänglich zu machen.

