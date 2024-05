Gewobag feiert Richtfest für 255 Wohnungen am Wasser

An der Wendenschloßstraße können Berliner und Berlinerinnen ab 2026 ein neues Zuhause mit hohem Wohlfühlfaktor finden. Möglich macht das die Gewobag, die hier das Richtfest für ihr Neubauprojekt im Bezirk Treptow-Köpenick feierte.

Malte Bädelt und Markus Terboven, die Vorstandsmitglieder des landeseigenen Wohnungsbauunternehmens, luden Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler und Bezirksstadträtin Dr. Claudia Leistner dabei zu einem besonderen symbolischen Akt: Mit guten Wünschen vervollständigten sie den üppig begrünten Richtkranz mit kleinen Hausmodellen, die das neue Gewobag-Quartier symbolisieren. Anschließend erhob sich der Kranz mit flatternden blauen Bändern, die für die Wasserlage des neuen Quartiers stehen, gen Himmel.

So reibungslos wie dieser Akt verlief für die Gewobag seit Sommer 2023 auch der Bau ihrer insgesamt sieben Gebäude. Bis zu sieben Geschossen hoch, werden sie das ehemalige Köpenicker Industrieareal zwischen Wendenschloßstraße und Dahme überblicken.

„Unsere zukünftigen MieterInnen haben durch eine nachhaltige Quartiersentwicklung nicht nur direkten Zugang zu einer öffentlichen Parkanlage samt Spielplätzen. Auch die Dahme mit einer einladenden Flußpromenade ist fußläufig erreichbar. Hier verbinden sich natürliche und städtische Elemente. Und das in 255 modern ausgestatteten, fast durchweg barrierefreien 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen für verschiedenste Lebensabschnitte zu bezahlbaren Mieten. Insgesamt 219 Wohnungen vermieten wir zu geförderten Mieten ab 7,00 €/qm. Auch mit diesem Quartier trägt die Gewobag einen wichtigen Teil dazu bei, dass Berlin lebenswert und bezahlbar bleibt“, sagt Markus Terboven, Mitglied im Vorstand der Gewobag.

„Berlin wächst weiter und die Gewobag wächst mit. Zusammen mit unserem starken Projektpartner errichten wir in einer lebenswerten Umgebung weitere Wohnungen für breite Bevölkerungsschichten in verschiedenen Lebensphasen. Der Wohnungsmix und die Außenanlagen im neuen Quartier fördern die Gemeinschaft und Begegnung unserer MieterInnen – eine wichtige Grundlage für gute Nachbarschaft. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Kindertagesstätte und dem SeniorInnenpflegeheim in der Wendenschloßstraße auch unserer sozialen Verantwortung gerecht werden und insgesamt 150 Plätze für Kinder sowie 200 Pflegeplätze schaffen“, ergänzt Malte Bädelt, Mitglied im Vorstand der Gewobag.

Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sagt: „Die Gewobag zeigt mit diesem Projekt einmal mehr, dass sich modernes Wohnen im Grünen und bezahlbare Mieten nicht ausschließen – und das in einer immer beliebter werdenden Wohngegend unserer Stadt. In der Wendenschloßstraße spielen Lebensqualität und die Begegnung der Generationen, eingebettet in eine natürliche Umgebung, eine zentrale Rolle. Gleichzeitig wurden Ökologie und Nachhaltigkeit in vielen Details berücksichtigt. So entsteht hier ein neues und lebenswertes Zuhause für viele Menschen.“

