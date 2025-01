Genesis Hospitality Partners: Wertsteigernde Investments in der Hospitality-Branche

Mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung, Optimierung und Wertsteigerung von Hotelimmobilien verbindet Genesis Hospitality Partners fundiertes Branchenwissen mit innovativen Strategien, um nachhaltige und messbare Ergebnisse für Investoren und Eigentümer zu erzielen.

Geleitet wird das Unternehmen von Gründer und Geschäftsführer Josef Filser, einem anerkannten und international renommierten Experten mit über 13 Jahren Erfahrung in der Hotel- und Immobilienbranche. Vor der Initiierung von Genesis Hospitality Partners war er in führenden Positionen für global aktive Immobilienberatungsfirmen wie JLL in London und München und zuletzt bei Cushman & Wakefield tätig, wo er als Head of Hospitality für Deutschland und Österreich alle Transaktions- und Beratungsprozesse im Hospitality-Sektor leitete. Während seiner Karriere betreute er erfolgreich An- und Verkäufe im Wert von über einer Milliarde Euro, darunter sowohl Portfolios als auch Einzelobjekte. Josef Filser hält einen MBA in International Real Estate von der Universität Regensburg (IREBS) und einen Bachelor of Science von der EHL Hospitality Business School.

Mit Sitz in München fokussiert sich Genesis Hospitality Partners auf Bestandsgebäude mit Wertsteigerungspotenzial – darunter Objekte mit kurzen Restlaufzeiten, überdurchschnittlichen Mieten oder Leerstand – und bedient die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen berät und investiert in alle Assetklassen der Hotelbranche, darunter Hotels, Hostels, Resorts und Serviced Apartments, und prüft zudem Mischimmobilien, die zusätzliche Nutzungen wie Wohn- und Geschäftseinheiten integrieren.

„Der Markt steht am Anfang eines neuen Zyklus‘. Das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um in Hospitality-Immobilien zu investieren. Hinzukommen wettbewerbsfähige Preise und ein verbessertes Finanzierungsumfeld, sodass die Assetklasse zusammen mit Wohnimmobilien äußerst attraktive Investitionsmöglichkeiten bietet“, ist Josef Filser überzeugt.

GHP begleitet seine Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Investments. Die Dienstleistungen umfassen Investment Services mit umfassender kommerzieller Due Diligence, Asset Management für alle Aspekte des täglichen Betriebs sowie Co-Investments, bei denen Genesis Hospitality Partners gemeinsam mit den Kunden in ausgewählte Projekte investiert. Durch dieses Engagement teilt Genesis Hospitality Partners das Risiko und demonstriert zugleich starkes Vertrauen in den Erfolg der Investitionen.

Infos hier