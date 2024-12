Gemeinsam Investieren

Bei Investitionen in den größten Immobilienmarkt der Welt stehen interessierten Anlegern grundsätzlich viele Wege offen. Eine besondere Möglichkeit, in US-amerikanische Immobilien zu investieren, bietet die US Treuhand. Gemäß unserer Anlagephilosophie versteht sich die US Treuhand in erster Linie als Investmentpartner mit hoher Eigenbeteiligung (mindestens 11 %) und nicht nur als reiner Initiator alternativer Investmentfonds. Anleger und Eigentümer der US Treuhand werden gemeinsam mittelbare Eigentümer an den US-Immobilien und partizipieren gemeinsam an den Erfolgen der Investitionen. Die US Treuhand und ihre US-amerikanische Schwestergesellschaft Estein USA, Ltd. haben sich seit 30 Jahren ausschließlich auf den US-Immobilienmarkt fokussiert und spezialisiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen von rund 4,8 Milliarden US-Dollar unterstreicht das Know-how der US Treuhand und den einzigartigen Zugang zum US-amerikanischen Immobilienmarkt.

Der Fokus unserer Investitionen liegt aktuell auf erstklassigen Bestandsimmobilien im Bürosegment. Bessere Kaufgelegenheiten in diesem Segment hat es während der vergangenen 20 Jahre kaum gegeben (blaue Linien).

Unsere Einschätzung beruht zum einen auf der Erwartung einer steigenden Nachfrage insbesondere nach hochwertigen, energieeffizienten Büroflächen bei gleichzeitig abnehmendem Angebot aufgrund extrem hoher Baukosten. Viele Unternehmen sind auf der Suche nach solchen Flächen. Aufhorchen ließ jüngst eine Befragung vom „Wall Street Journal“, dass in den kommenden drei Jahren vier von fünf US-Firmenlenker eine vollständige Rückkehr der Mitarbeiter ins Büro planen. Dies würde bedeuten, dass die überwältigende Mehrheit der Manager kein Homeoffice mehr dulden würde. Nach vielen Jahren rückläufiger Mietnachfragen könnte dieser Paradigmenwechsel einen gewaltigen Boom an den Büromärkten entfachen.

Anleger können zusammen mit der US Treuhand als Investmentpartner von den aktuell noch günstigen Marktbedingungen profitieren. Getreu dem Motto: Im Einkauf liegt der Gewinn.

