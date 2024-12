Garbe vermietet große Bestandsimmobilie in Norderstedt

Einziehen wird zum 1. Januar 2025 ein Einzelhändler, der das Objekt in Norderstedt mit einer Gesamtfläche von rund 26.200 Quadratmetern für den Umschlag und die Lagerung von Waren nutzen wird. Bei dem Deal dürfte es sich um die bislang größte Einzelvermietung des laufenden Jahres im Großraum Hamburg handeln.

„Mit dem erfolgreichen Vertragsabschluss ist uns in einem herausfordernden Marktumfeld dank unseres aktiven Assetmanagements eine direkte und langfristige Nachvermietung an einen bonitätsstarken Mieter gelungen“, betont Philipp Petersen, Regionalleiter Hamburg bei Garbe Industrial Real Estate: „Dass wir damit die in diesem Jahr bislang flächenmäßig größte Einzelvermietung auf dem Hamburger Markt für Logistikimmobilien erzielen konnten, freut uns umso mehr.“ Zuvor war der Gebäudekomplex an ein Textillogistikunternehmen vergeben.

Das Objekt liegt im südlichen Teil des Gewerbegebiets „Harkshörn“ und besteht aus insgesamt vier Hallen mit einer Logistik- und Bürofläche von rund 24.300 Quadratmetern. Die Bodentraglast beträgt fünf Tonnen pro Quadratmeter. Zur Be- und Entladung von Lkw ist das Gebäude mit 33 Toren und 26 Überladebrücken ausgestattet. Hinzu kommt ein freistehender Pavillon, der ca. 1.900 Quadratmeter Fläche umfasst und überwiegend als Bürogebäude genutzt wird. Auf dem Außengelände stehen Stellplätze für 112 Pkw zur Verfügung.

Norderstedt, im Süden Schleswig-Holsteins gelegen, gehört zur Metropolregion Hamburg. Die A 7, die den Standort in nördlicher Richtung mit Flensburg und in südlicher Richtung mit Hamburg und Hannover verbindet, lässt sich vom Gewerbegebiet „Harkshörn“ aus in wenigen Minuten erreichen. Der Flughafen Hamburg ist 15 Kilometer entfernt. Eine Bushaltestelle mit Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr befindet sich in unmittelbarer Nähe.

In Norderstedt verfügt Garbe Industrial Real Estate noch über weitere Standorte. Im Gewerbegebiet am Schützenwall beispielsweise entsteht derzeit eine Logistikimmobilie mit einer Hallenfläche von rund 11.000 Quadratmetern. Das Objekt soll im Sommer kommenden Jahres zur Verfügung stehen. Im Gewerbegebiet Nordport in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Flughafen ist das Hamburger Immobilienunternehmen mit einem World Cargo Center und einem Logistikzentrum vertreten.