GARBE launcht URBANROOTS: nachhaltiges Bau- und Quartierskonzept mit Zukunft

URBANROOTS steht als Weiterentwicklung für ein Konzept, das seriellen Holzhybridbau im Mietwohnungssegment, um die Implementierung von zusätzlichen Angeboten wie Urban Gardening, Homeoffice-Plätzen oder Probe- und Fitnessräumen sowie digitale Infrastruktur durch eine Quartiers-App ergänzt. Damit soll der Gemeinschaftsaspekt innerhalb der Quartiere gefördert werden, der zur zusätzlichen Lebensqualität beiträgt. Erste Projekte unter dieser Dachmarke befinden sich bereits in der Planung. In Köln-Raderthal wird der Marienhof auf rund 11.500 m² Mietfläche mit 195 Wohnungen entstehen und in Köln-Rondorf werden auf 13.300 m² Bruttogrundfläche 170 Mietwohnungen realisiert.

„Mit dem Konzept URBANROOTS gehen wir den nächsten Schritt, der unter anderem auf unserer Erfahrung mit unserem Holzhochhaus roots aufbaut. Wir verbinden unsere Expertise in der elementare Holzbauweise mit dem Anspruch an die Entwicklung von Quartieren, die Interaktion und Gemeinschaft stärken und die durch eine Quartiers-App auch auf digitaler Ebene vernetzen“, erläutert Christoph Reschke, Geschäftsführer der GARBE Urban Real Estate Germany.

„Es entsteht ein Stadtbaustein, der eine Bedarfslücke für nachhaltigen, hochwertigen, modernen Wohnungsbau schließt und unterschiedliche Wohnbedürfnisse adressiert. In den einzelnen Projekten ergänzen wir das Angebot gezielt um geförderte Wohnanteile und schaffen so eine ausgewogene soziale Durchmischung im Quartier. Durch die Integration sozialer und digitaler Komponenten entsteht ein Ort, der mehr ist als reines Wohnen. Lebensqualität zeigt sich auf verschiedenen Ebenen und startet mit dem Wohnraum und seinem Umfeld. Mit URBANROOTS tragen wir dazu bei, indem wir mehr bieten als ein Standard-Wohnquartier.“

Qualität, Präzision und Nachhaltigkeit mit Holzelementbauweise

Das URBANROOTS System setzt auf die Nutzung der Holzelementbauweise. Mit dem Einsatz des nachwachsenden Rohstoffs Holz, der zudem CO₂ bindet, wird die Basis für eine positive Ökobilanz im Neubau geschaffen. Pro verbautem Kubikmeter Holz werden umgerechnet etwa eine Tonne CO₂ im Gebäude gespeichert. Zudem sorgt die Elementbauweise durch den hohen Vorfertigungsgrad für eine Verkürzung der Bauzeit, für die Reduktion der Baustellenemissionen und für verlässliche Kostenstrukturen.

Die Realisierung erfolgt nach KfW-Standard EH 40-QNG. Des Weiteren wird eine Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angestrebt und der Erhalt des AFBA-Siegels, das Gebäude kennzeichnet, die nach strengen medizinisch-wissenschaftlichen Kriterien als allergikerfreundlich zertifiziert sind. Es garantiert den Einsatz schadstoffarmer Materialien und eine optimierte Raumluftqualität, um Allergene und Emissionen zu minimieren.

Mehr Miteinander mit Zusatzangeboten

In URBANROOTS Quartieren spielt der Gemeinschaftsgedanke eine wichtige Rolle und soll mit Zusatzangeboten gefördert werden. Ansprechende Freiflächen, Fitnessbereiche, Urban Gardening-Flächen, Gemeinschaftsdachterrassen oder eine Homeoffice-Lounge laden ein zur Begegnung und gemeinsamer Aktivität. Auch neuartige Angebote wie ein Musik-Probenraum, eine Werkstatt zur Fahrradreparatur, oder eine Waschanlage für Hunde finden sich in den Projekten. Für urbane Mobilität sorgt zudem ein Sharing-Angebot an PKW und Lastenrädern. Die Quartiers-App ermöglicht die Buchung der Services und erleichtert die Kommunikation der Bewohner mit Servicepartnern und dem Vermieter.