Garbe Industrial vermietet in Ostholstein an Schuh-Start-up

Das E-Commerce-Unternehmen fokussiert sich u. a. auf das Marketing und den Vertrieb von bequemen Schuhen und wird den neuen Standort für die Lagerung und den Versand seiner Fashion-Artikel nutzen.

Hinter dem Start-up Dieseo steckt die vor allem aus den sozialen Medien bekannte Schuhmarke „Pammys“, die inzwischen mehr als 700.000 Kundinnen und Kunden zählt. „Unser Versandlager in Kiel reicht nicht mehr aus. Weil wir weiter stark wachsen und unsere Produktpalette in naher Zukunft erweitern wollen, müssen wir unsere Kapazitäten ausbauen“, sagt Fatbardh Pakashtica, CEO bei Dieseo: „Sowohl die Immobilie als auch der Standort in Lensahn haben uns überzeugt.“

Das Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von ca. 23.400 Quadratmetern wurde Ende 2023 fertiggestellt und besteht aus zwei Einheiten. Eine davon ist langfristig an Dieseo vergeben. Die andere Hälfte ist noch verfügbar und befindet sich aktuell in der Vermarktung. „Wir freuen uns sehr über den mit Dieseo geschlossenen ESG-Lease. Mit der Vermietung von 50 Prozent der Fläche erreicht das Projekt einen wichtigen Meilenstein, und das Standortkonzept befindet sich damit in der erfolgreichen Umsetzung“, betont Tobias Roloff, Asset Manager bei Garbe Industrial. „Der Standort bietet ideale Voraussetzungen für Unternehmen, die effiziente Logistiklösungen suchen. Dies spiegelt sich auch in der bisherigen Vermietung wider.“

Lensahn liegt ungefähr 50 Kilometer nördlich von Lübeck und ca. 80 Kilometer östlich der Landeshauptstadt Kiel. In unmittelbarer Nähe des Logistikzentrums verläuft die A 1, die den Standort in nördlicher Richtung mit der Fehmarnsundbrücke und in südlicher Richtung mit Hamburg und im weiteren Verlauf mit Bremen und dem Ruhrgebiet verbindet. Die Anschlussstelle Lensahn ist ca. 600 Meter entfernt und ohne Ortsdurchfahrt zu erreichen. 2029 soll der Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Puttgarden und der dänischen Insel Lolland eröffnet werden. Diese unterirdische Anbindung an Dänemark wird die Fahrzeit deutlich verkürzen. „Davon wird das ganze Tunnelhinterland profitieren. Deshalb hat sich Garbe Industrial frühzeitig für diesen Standort entschieden“, sagt Tobias Roloff. Die noch verfügbare Fläche in dem Neubau eignet sich nach Auskunft des Asset Managers wegen der uneingeschränkten 24/7-Nutzung vor allem für logistische Dienstleistungen und bietet Potenzial für den internationalen Handel mit Skandinavien.

Die Immobilie ist mit 20 Überladebrücken und sechs ebenerdigen Sektionaltoren zur Be- und Entladung von Lkw ausgestattet. Auf dem Außengelände stehen insgesamt 44 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2,9 Megawatt Peak installiert. Beheizt wird der Neubau mithilfe eines Wärmepumpensystems, so dass die Immobilie ohne den Einsatz fossiler Energieträger auskommt. Das Objekt ist nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert.