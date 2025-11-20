Garbe Industrial vermietet an DP World

DP World wird dort rund 5.000 Quadratmeter Hallenfläche belegen, um das Warehousing und die Kontraktlogistik für einen Kunden aus dem Automobilsektor abzuwickeln.

Die Bestandsimmobilie befindet auf einem 33.300 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Moospoint und verfügt insgesamt über rund 13.600 Quadratmeter Hallenfläche. Unterteilt ist sie in zwei Einheiten, von denen die größere seit Fertigstellung 2021 langfristig vermietet ist. In die kleinere Einheit zieht nun nach einem Mieterwechsel DP World ein. Logivest war für den Mieter vermittelnd tätig.

Ausgestattet ist diese Einheit mit fünf Überladebrücken und einem ebenerdigen Sektionaltor. Zudem verfügt sie als Besonderheit über einen mit Sprinkleranlage versehenen rund 1.150 Quadratmeter großen Verladetunnel, der eine ebenerdige Seitenentladung ermöglicht. „Für die Neuvermietung waren die Qualität der Immobilie und die verkehrsgünstige Lage des Standorts wesentliche Pluspunkte“, betont Lisa Krusche, kaufmännische Asset Managerin bei Garbe Industrial.

Durch die direkte Nähe zur Autobahn 92, die München mit Deggendorf verbindet, lassen sich sowohl die bayerische Landeshauptstadt als auch Nürnberg schnell erreichen, während die Bundesstraße 299 eine direkte Verbindung zu regionalen Wirtschaftsstandorten bietet. Zudem ist Wörth gut an das Schienennetz angebunden, was den Transport von Gütern auf der Schiene ermöglicht.

Die Multi-User-Immobilie ist wie alle Projektentwicklungen von Garbe Industrial nach aktuellen Nachhaltigkeitskriterien errichtet und nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert worden.

