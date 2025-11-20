Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

Garbe Industrial vermietet an DP World

Garbe Industrial begrüßt DP World, ein weltweit führendes Unternehmen in Logistik und Handel, als neuen Mieter in der Multi-User-Immobilie in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut)

© Garbe Industrial

DP World wird dort rund 5.000 Quadratmeter Hallenfläche belegen, um das Warehousing und die Kontraktlogistik für einen Kunden aus dem Automobilsektor abzuwickeln.

Die Bestandsimmobilie befindet auf einem 33.300 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Moospoint und verfügt insgesamt über rund 13.600 Quadratmeter Hallenfläche. Unterteilt ist sie in zwei Einheiten, von denen die größere seit Fertigstellung 2021 langfristig vermietet ist. In die kleinere Einheit zieht nun nach einem Mieterwechsel DP World ein. Logivest war für den Mieter vermittelnd tätig.

Ausgestattet ist diese Einheit mit fünf Überladebrücken und einem ebenerdigen Sektionaltor. Zudem verfügt sie als Besonderheit über einen mit Sprinkleranlage versehenen rund 1.150 Quadratmeter großen Verladetunnel, der eine ebenerdige Seitenentladung ermöglicht. „Für die Neuvermietung waren die Qualität der Immobilie und die verkehrsgünstige Lage des Standorts wesentliche Pluspunkte“, betont Lisa Krusche, kaufmännische Asset Managerin bei Garbe Industrial.

Durch die direkte Nähe zur Autobahn 92, die München mit Deggendorf verbindet, lassen sich sowohl die bayerische Landeshauptstadt als auch Nürnberg schnell erreichen, während die Bundesstraße 299 eine direkte Verbindung zu regionalen Wirtschaftsstandorten bietet. Zudem ist Wörth gut an das Schienennetz angebunden, was den Transport von Gütern auf der Schiene ermöglicht.

Die Multi-User-Immobilie ist wie alle Projektentwicklungen von Garbe Industrial nach aktuellen Nachhaltigkeitskriterien errichtet und nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert worden.

Infos hier

print

Tags: ,

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 05 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld