Garbe Industrial feiert Richtfest

Sechs Monate, nachdem mit der Errichtung der beiden Immobilien begonnen worden war, hat Garbe Industrial mit Vertretern der Stadt und der am Bau beteiligten Firmen sowie Geschäftspartnern Richtfest gefeiert. Im dritten Quartal 2026 soll der Neubau im Gewerbegebiet „Buch“ fertiggestellt sein.

Der Gewerbepark besteht aus zwei unterschiedlich großen Gebäuden mit einer Gesamtfläche von ca. 16.600 Quadratmetern. Beide Objekte zusammen werden über eine Hallenfläche von etwa 14.300 Quadratmetern verfügen. Hinzu kommen etwa 560 Quadratmeter für Büros und Sozialräume sowie ungefähr 1.700 Quadratmeter auf Zwischenebenen, sogenannte Mezzaninfläche, zum Beispiel für die Lagerung von Gütern. Zur Be- und Entladung von Lkw wird der Gewerbepark mit zwölf Überladebrücken und sieben ebenerdigen Sektionaltoren ausgestattet. Auf dem Außengelände entstehen Stellflächen für 124 Pkw.

„Mit dem Garbe Industrial Park in Holzgerlingen schaffen wir an einem gewachsenen Gewerbestandort modernes Ansiedlungspotenzial, das nachhaltige Bauweise und flexible Nutzungsmöglichkeiten miteinander verbindet“, betont Kathrin Fuhrmann, Regionalleitung Südwest bei Garbe Industrial. „Der nach aktuellen ökologischen Standards und ESG-Kriterien entwickelte Neubau eignet sich für Unternehmen aus den Bereichen Gewerbe, Light Industrial und Produktion gleichermaßen.“

Die Hallenfläche lässt sich in Einheiten ab ca. 1.300 Quadratmetern teilen. Die Bodentragfähigkeit liegt bei sechs Tonnen pro Quadratmeter. Der Gewerbepark wird nach der Fertigstellung den Energieeffizienzstandard BEG-40 erfüllen und ohne die Nutzung fossiler Energieträger auskommen. Die Beheizung der Gebäude erfolgt mithilfe von Luft-Luft Wärmepumpen. Zur Gewinnung regenerativer Energie wird auf der Dachfläche eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1,2 Megawatt Peak installiert. Für den Neubau strebt Garbe Industrial eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an.

Mit dem dritten Bauabschnitt schließt Garbe Industrial die Entwicklung des insgesamt 100.000 Quadratmeter großen Grundstücks ab. Das Immobilienunternehmen hatte das Areal, das früher von einem Anlagenbauer genutzt wurde, 2021 erworben. Ein Bestandsgebäude und ein 2023 fertiggestellter Neubau wurden bereits vermietet.

Dass jetzt auch der dritte Bauabschnitt revitalisiert wird, begrüßt Bürgermeister Ioannis Delakos: „Der Gewerbepark von Garbe Industrial ist ein wichtiger Impuls für die weitere Entwicklung des Gewerbegebiets Buch und wird den Wirtschaftsstandort Holzgerlingen stärken.“

Welches Unternehmen einziehen wird oder ob es eventuell auch mehrere Mieter sein werden, steht noch nicht fest. „Aktuell sind wir mit Interessenten in weiterführenden Gesprächen und gehen davon aus, den Garbe Industrial Park nicht zuletzt wegen der hervorragenden Lage zeitnah vermieten zu können“, sagt Kathrin Fuhrmann. Holzgerlingen befindet sich südwestlich von Böblingen in der Metropolregion Stuttgart. Über die B 464 und die A 81 ist das Gewerbegebiet an die A 8 angebunden. Sie verbindet den Standort in westlicher Richtung mit Karlsruhe und in östlicher Richtung mit dem Stuttgarter Flughafen, Ulm und München. Nur wenige Hundert Meter vom Gewerbepark entfernt besteht Anschluss an den ÖPNV.

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