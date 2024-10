GARBE Commercial Living erweitert Kompetenzen der GARBE Reside

Im Fokus der GARBE Reside steht die Umwandlung bestehender Hotels und Bürogebäude in moderne, multifunktionale Wohnräume wie Hotels, Serviced Apartments, Senioren- und Studentenwohnungen sowie Co-Living-Konzepte.

GARBE bündelt seine Stärken und Kompetenzen

Die Neugründung ist Teil der vor kurzem verkündeten neuen Strategie „Sheds, Beds & Infrastructure“ von GARBE. Hier werden die operativen Aktivitäten in übergeordneten, unternehmerisch unabhängig voneinander agierenden Geschäftsfeldern „Industrial“, „Reside“ und „Infrastructure“ gebündelt. Die GARBE Commercial Living gehört zu dem übergeordneten Geschäftsfeld „Reside“.

Unter der GARBE Reside vereinen sich im 360-Grad-Managementansatz als Developer, Operator und Investor alle Immobilienaktivitäten, die dem privaten oder kommerziellen Wohnen zuzuordnen sind. Das umfasst neben der GARBE Immobilien-Projekte, die als Projektentwicklerplattform für innovativen Wohnungsbau und Quartiersentwicklung stehen, perspektivisch aber auch verstärkt ihre Leistungen und Kompetenzen im Drittgeschäft als Service Developer anbieten will, künftig auch die GARBE Commercial Living. Letztere ist ebenfalls für Dritte tätig und deckt dabei die Segmente Serviced Apartments, Senior Living, Student Housing und Hotelimmobilien ab.

GARBE Reside nutzt Synergieeffekte

„Wir freuen uns, als Teil der GARBE Reside auf eine starke Base zurückgreifen und mit unserer Expertise das Leistungsspektrum erweitern zu können. Unsere Mission der nachhaltigen Stadterneuerung wirkt gleichzeitig dem Leerstand von ungenutzten Objekten und der Wohnungsnot entgegen – also eben jene Verbindung von Ökonomie und Ökologie, die GARBE antreibt“ erklärt Felix Radavero, Geschäftsführer GARBE Commercial Living.

Die beiden Geschäftsführer der GARBE Commercial Living Felix Radavero und Sven Rödig waren zuvor mit der Natives Capital GmbH selbstständig tätig und blicken auf jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Hotelbetriebsmodelle, Hotelentwicklung und -revitalisierung sowie Asset Management zurück, die sie in Schlüsselpositionen bei führenden internationalen Hotelunternehmen erworben haben. Ein erstes Projekt wurde bereits akquiriert.

„Unsere Vision ist es, die Zukunft des städtischen Wohnens neu zu definieren, indem wir Wohnen, Arbeiten und Freizeit in bestehende städtische Strukturen integrieren und so den wandelnden Bedürfnissen des modernen Lebens gerecht werden. Wir wollen dringend benötigte, nachhaltige Wohnlösungen entwickeln“, erklärt Sven Rödig, Geschäftsführer GARBE Commercial Living.

„Der städtische Wohnungsmarkt hat sich diversifiziert, unterschiedliche Nutzergruppen haben verschiedene Bedürfnisse. Um als Immobilienentwickler diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muss man sich breit aufstellen. Mit der GARBE Commercial Living haben wir zwei erfahrene Experten an Bord geholt und decken damit weitere Bereiche der Stadtentwicklung ab. Für unsere institutionellen Investoren identifizieren und erschließen wir so weitere attraktive und zukunftsfähige Marktpotenziale. Die Bündelung von Kompetenzen und die aktive Nutzung von vorhandenen Synergien ist Teil unserer Zukunftsvision“, so Tobias Hertwig, Geschäftsführer der GARBE Immobilien-Projekte.