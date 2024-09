Garbe: 200.000 Quadratmeter großes Grundstück in Salzgitter erworben

Auf dem Grundstück will das Joint Venture Ansiedlungspotenzial für großflächige Logistik schaffen. Baubeginn für die Logistikimmobilie soll im ersten Quartal 2025 sein. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant. Der Ankauf ist eines der ersten Projekte des neuen Joint Ventures, das Garbe Industrial Real Estate mit einem vom international tätigen Vermögensverwalter BlackRock verwalteten Fonds eingegangen ist.

Ziel des Joint Ventures ist es, ein Portfolio aus Logistik- und Gewerbeimmobilien zusammenzustellen, das robuste Nachhaltigkeitsmerkmale aufweist. Dafür kommen Neubauten, aber auch zu modernisierende Bestandsimmobilien in Europa in Betracht – vorrangig in Deutschland und Frankreich.

Verkäufer des Grundstücks in Salzgitter ist die Hagedorn Unternehmensgruppe. Sie ist darauf spezialisiert, Industriebrachen, sogenannte Brownfields, zu revitalisieren und Baurecht zu schaffen. Mehr als 3,5 Millionen Quadratmeter Brachfläche hat das Unternehmen bisher aufbereitet.

Auf dem Areal wurden von 1971 bis 2003 Gipsfaserplatten hergestellt. Die Produktionsgebäude sind inzwischen abgerissen, der Boden ist saniert. „Versiegelte, nicht mehr genutzte Flächen mit modernen, nachhaltigen Immobilien zu bebauen, ist unser strategischer Ansatz. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir seit Jahren erfolgreich mit Hagedorn zusammen“, sagt Adrian Zellner, Mitglied der Geschäftsleitung bei Garbe Industrial Real Estate.

Geplant ist eine Immobilie mit einer Hallenfläche von 63.000 Quadratmetern. Hinzu kommen 4.000 Quadratmeter Lagerfläche auf Zwischengeschossen und 3.000 Quadratmeter für Büros und Sozialräume. Ausgestattet wird der Neubau mit 65 Überladebrücken und 19 ebenerdigen Toren. Auf dem Außengelände sind Stellplätze für 200 Pkw und 20 Lkw vorgesehen.

Das Objekt wird so realisiert, dass es die Anforderungen klassischer Logistikdienstleister erfüllt, aber auch den Bedürfnissen potenzieller Nutzer aus dem Automotive-Bereich gerecht wird. Dazu tragen beispielsweise seitliche Be- und Entladungsmöglichkeiten unter einem Vordach bei. Um für Elektro- und Hybridfahrzeuge Batterien lagern zu können, die als wassergefährdende Stoffe eingestuft werden, wird unter die Bodenplatte eine Folie zur Abdichtung gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eingezogen.

Errichtet wird der Neubau nach dem BEG-40-Standard. Das Objekt benötigt also nur 40 Prozent Primärenergie im Vergleich zu einem Referenzgebäude. Zur Gewinnung regenerativer Energie ist auf der gesamten Dachfläche eine Photovoltaikanlage geplant. Für die Immobilie strebt Garbe Industrial Real Estate eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an. Eingebettet wird der Neubau in einen 35.000 Quadratmeter großen Wald, der sich bereits auf dem Grundstück befindet.

„Wir entwickeln das Projekt zwar perspektivisch, rechnen aber wegen der hohen Nachfrage noch während der Bauphase mit einer Vollvermietung“, betont Adrian Zellner. „Dass das Interesse so groß ist, liegt vor allem daran, dass wir mit hochwertiger Bauweise Ansiedlungspotenzial für großflächige Logistik und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten schaffen – und das an einem attraktiven Standort in sehr guter Lage südlich des Städtedreiecks Hannover, Wolfsburg, Braunschweig.“

Der Neubau entsteht im Ortsteil Salzgitter-Heerte, nur wenige Kilometer von der A 39 entfernt. Sie verbindet den Standort in nördlicher Richtung mit Braunschweig und Wolfsburg sowie der A 2 Dortmund – Berlin, in südlicher Richtung mit der A 7 Hamburg – Ulm. Damit ist die geplante Immobilie sowohl an die Ost-West- als auch an die Nord-Süd-Achse angebunden. Die Anschlussstelle Salzgitter-Watenstedt ist in vier Minuten ohne Ortsdurchfahrt zu erreichen. In der Nähe haben sich bereits namhafte Unternehmen aus der Automobilindustrie sowie den Bereichen Bahntechnik und Logistik angesiedelt.

