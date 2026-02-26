Ganzheitliche Finanzplanung mit Substanz – und Sachwertanlagen als stabilem Baustein

Gerade in bewegten Zeiten kommt es darauf an, den richtigen Finanzberater auf seiner Seite zu haben. In unserem Unternehmen, der Square Capital Consulting GmbH, dreht sich Financial Planning nicht um Produkte, sondern um Sie – Ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse, Ihre Lebenssituation, Ihre Zukunft. Denn bei einer echten Finanzplanung geht es um mehr, als Renditen zu optimieren: Sie ist ein lebenslanger Prozess, der sich Ihrem Wandel anpasst – individuell, unabhängig und strategisch gedacht. Das Team von Square Capital Consulting hat zusammengenommen bereits mehr als 100 Jahre Erfahrung und Expertise in der Begleitung von Kunden.

Unser Beratungsverständnis basiert auf drei klaren Säulen: Analysieren, Planen, Begleiten. Wir hören Ihnen zu, nehmen Ihre Wünsche ernst und entwickeln daraus individuelle Strategien. Dabei berücksichtigen wir alle Lebensphasen – von der Geburt über die Ausbildung und den Berufseinstieg bis zur Familiengründung, zum Ruhestand sowie der Vermögensweitergabe an die nächste Generation.

Unsere Unabhängigkeit von Banken und Produktanbietern gibt Ihnen Sicherheit: Wir denken in Lösungen – nicht in Vorgaben.

FINANCIAL PLANNING BEI SQUARE CAPITAL CONSULTING – GANZHEITLICH UND PERSÖNLICH

Individuell statt standardisiert: Jeder Finanzplan beginnt mit einem Erstprozess – einer gründlichen Analyse Ihrer Lebens und Finanzsituation. Daraus entsteht eine maßgeschneiderte Strategie, die im Folgeprozess regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

Ganzheitlich aus einer Hand: Wir bieten nicht nur Liquiditäts- und Altersvorsorgeplanung, sondern integrieren auch Vermögensanlagen, alternative Investments, Baufinanzierung, Versicherungs- und Immobilienberatung sowie Nachfolge- und Estate Planning.

Nachhaltig & vernetzt: ESG-Kriterien sind bei uns kein bloßer Trend – wir investieren umweltbewusst, sozial und ethisch verantwortungsbewusst. Unsere langjährigen Netzwerke zu Steuer- und Rechtsberatern, Wirtschaftsprüfern und Immobilienexperten sorgen für zusätzliche Qualität und Sicherheit.

SACHWERTANLAGEN: DER STABILE BAUSTEIN IHRER VERMÖGENSSTRUKTUR

Diversifikation ist essenziell – deshalb sind Sachwertanlagen ein fester Bestandteil unserer Anlagestrategien. Sie bieten greifbare Werte, langfristige Stabilität und Inflationsschutz. Zum Beispiel zeigt der Bereich Logistikausrüstungsgegenstände, hier vertreten durch unser Partnerunternehmen Solvium Capital, anschaulich wie solche Anlagen wirkungsvoll eingesetzt werden können.

Die Solvium-Gruppe ist seit 2011 international als Asset Manager für mobile Logistikausrüstung tätig – darunter Container, Wechselkoffer und Eisenbahnwaggons. Das Unternehmen verbindet praktisches Asset Management mit der Strukturierung von Fonds und bietet Anlegern Zugang zu stabilen Sachwertmärkten. Solvium deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: Beschaffung, Vermietung, Bewirtschaftung und Verwertung.

Mit einer Erfüllungsquote von 100 Prozent bei Miet-, Zins- und Kapitalrückzahlungen sowie einer hohen Transparenz hebt sich Solvium positiv ab. Solche Investments sind – bei angemessener Risikoeinschätzung – wertvolle Bausteine für ein stabiles Portfolio.

FAZIT: VERTRAUEN DURCH WEITBLICK – IHRE ZIELE IM MITTELPUNKT UNSERER PLANUNG

Square Capital Consulting steht für Financial Planning, das weit über eine klassische Beratung hinausgeht: individuell, unabhängig, vernetzt und vorwärtsblickend.

Mit Blick auf Ihre Ziele gestalten wir gemeinsam einen finanziellen Kompass – mit klarer Orientierung, substanzstarken Investments im offenen und alternativen Fondsbereich und einer nachhaltigen Betreuung über viele Lebensphasen hinweg.

