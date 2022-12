GalCap kauft Viola Homes in Wien

Durch den Ankauf von „Viola Homes“ in Wien baut der Immobilien-Asset- und Investmentmanager GalCap Europe das Portfolio des Immobilien-Spezialfonds GalCap – Austria Immobilien I weiter aus. Das Mietwohnprojekt befindet sich bereits im Bau und wird von DWK Die Wohnkompanie GmbH entwickelt. Es liegt im nördlichen Bereich des Stadtentwicklungsgebiets „Viola Park“ im 10. Wiener Gemeindebezirk in unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet Laaer Wald sowie zum Stadion des FK Austria Wien (Generali-Arena). Hier entstehen in mehreren Bauphasen freifinanzierte und geförderte Wohnungen, Nahversorgung, Gastronomie, ein Kindergarten, ein Gymnasium und ein Seniorenheim.

Viola Homes verfügt über 59 effizient geschnittene Mietwohnungen primär mit zwei bis drei Zimmern. Das Objekt besticht durch die sehr ruhige Mikrolage und die großzügige Parkanlage auf der Liegenschaft. Zudem sind alle Wohnungen mit Freiflächen wie Loggien, Balkonen, Terrassen und/oder Gärten ausgestattet, die hauseigene Tiefgarage umfasst 36 Stellplätze. Eine gute öffentliche Anbindung durch die U1 ist ebenfalls gegeben. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

Roland Pichler, Geschäftsführer DIE WOHNKOMPANIE, erläutert: „Wir freuen uns, dass wir mit GalCap einen weiteren Investorenpartner für unsere nachhaltigen und qualitätsvollen Wohnimmobilienprojekte begeistern konnten. Unsere Wohnprodukte sind passgenau für die Bedürfnisse institutioneller Investoren im Wohnbau entwickelt und werden von unserem höchst professionellen Team sowie unseren dementsprechenden Partnern zur vollsten Zufriedenheit errichtet. Eine Kompetenz, die sich DIE WOHNKOMPANIE in den letzten Jahren mit der Abwicklung von über 750 Wohnungen als Totalunternehmer hervorragend erarbeitet hat.“

Marco Kohla, Managing Partner vom GalCap Europe, betont: „Viola Homes passt perfekt in unsere defensive Investmentstrategie des GalCap – Austria Immobilien I. Die Allokation des Fonds lautet: 70 Prozent Wohnimmobilien, 30 Prozent Büroobjekte. Beim Wohnen stehen kleinere, neu errichtete und zu moderaten Mieten vermietete Objekte in zentralen U-Bahn-Lagen im Mittelpunkt. Zudem erfüllt Viola Homes unsere hohen ESG-Anforderungen.“

Seit Fondsauflage im Februar 2020 konnten bereits neun erstklassige Immobilien im Wert von über 210 Millionen Euro erworben werden. Weitere Ankäufe sind in Anbahnung und das Zielvolumen des Fonds in Höhe von 300 Millionen Euro wird planmäßig erreicht werden.

(Galleon Capital Management (“GalCap”))